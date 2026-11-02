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Cải chính

Ninh Bình: Người dân phải di dời để xây dựng lại chung cư được hỗ trợ ra sao?

Thứ Hai, 20:43, 02/11/2026
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VOV.VN - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại Ninh Bình sẽ được hỗ trợ kinh phí di dời 3 triệu đồng và hỗ trợ tiền thuê chỗ ở tạm thời từ 1-2 triệu đồng/tháng, tùy số nhân khẩu. Thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng.

Theo Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND ngày 29/10/2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình, chính sách hỗ trợ được áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng hợp pháp nhà ở thuộc tài sản công, phải di dời theo quyết định hoặc thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

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Chợ Xanh khu tập thể 5 tầng đường Trần Đăng Ninh, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

Cụ thể, mỗi hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng để trang trải chi phí di chuyển. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ kinh phí để người dân tự bố trí chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án.

Mức hỗ trợ được phân theo số nhân khẩu. Hộ độc thân (1 nhân khẩu) được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; hộ có từ 2-4 nhân khẩu được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.

Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian thực tế người dân phải di dời để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhưng tối đa không quá 36 tháng kể từ thời điểm thực hiện di dời theo quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Kinh phí hỗ trợ được chi trả trực tiếp bằng tiền cho các hộ đủ điều kiện.

Để được hưởng chính sách, hộ gia đình, cá nhân phải có tên trong danh sách di dời được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện bàn giao nhà và di dời đúng thời hạn.

Về giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở, nghị quyết quy định người dân cần có hợp đồng thuê nhà hoặc văn bản bố trí, cho thuê nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp không có các giấy tờ này, người dân vẫn có thể được xem xét hỗ trợ nếu có giấy tờ đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại thời điểm sử dụng nhà, giấy tờ kê khai đăng ký nhà ở hoặc biên lai nộp tiền sử dụng đất hằng năm trước thời điểm có quyết định hoặc thông báo di dời.

Bên cạnh đó, các hộ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc thuê, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công. Trường hợp còn nghĩa vụ tài chính phải thực hiện, khoản tiền này sẽ được xử lý theo quy định và xem xét khấu trừ vào kinh phí hỗ trợ trước khi chi trả. Những trường hợp lấn chiếm, tự ý sử dụng, cho thuê lại hoặc cho mượn nhà ở thuộc tài sản công trái quy định không thuộc diện được hưởng chính sách.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách tỉnh. Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 8/11/2026, được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/10/2026.

Vân Hồng, Trần Hồng VOV.VN
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