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Nữ sinh viên tử vong bất thường tại phòng trọ

Thứ Tư, 15:08, 28/10/2026
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Sau nhiều giờ không liên lạc được, một người bạn đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện N.T.T.K., nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, tử vong trong nhà vệ sinh.

 

Ngày 28/10, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh viên N.T.T.K. (19 tuổi, quê Đắk Lắk) tử vong tại phòng trọ.

nu sinh vien tu vong bat thuong tai phong tro hinh anh 1
Khi đến bệnh viện, nữ sinh viên được xác định đã tử vong. Ảnh: N.M

N.T.T.K. là sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Quy Nhơn. Theo thông tin ban đầu, ngày 26/10, bạn không liên lạc được với K. nên khoảng 22h cùng ngày, một người bạn ở cùng dãy trọ đến phòng kiểm tra tình hình.

Tại đây, người bạn phát hiện K. nằm bất động trong nhà vệ sinh nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, K. được xác định đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Trần Hoàn/VietNamNet
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