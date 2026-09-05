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Ô tô tải bị lật đè trúng xe máy làm hai vợ chồng tử vong

Thứ Bảy, 18:40, 05/09/2026
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VOV.VN - Một ô tô tải chở máy xúc đang xuống Dốc Chuối, xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bị lật, đè trúng 2 xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong và 3 người bị thương.

Chiều 5/9, lãnh đạo xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày, tại khu vực cuối Dốc Chuối, xã Mường Quàng.

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Hiện trường vụ tai nạn ô tô tải bị lật.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô tải chở theo máy xúc đang di chuyển xuống dốc. Khi đến một đoạn cua, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng 2 xe máy đang lưu thông.

Một trong hai xe máy do ông L.V.L. (SN 1971, trú tại bản Pảo, xã Mường Quàng) điều khiển, chở theo vợ. Vụ tai nạn khiến cả 2 vợ chồng ông L. tử vong. Hai người đi xe máy phía sau và tài xế ô tô tải bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức xử lý và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bá Thăng/VOV.VN
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