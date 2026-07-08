Xe tải bất ngờ mất lái, lật nhào khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 9

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/7, xe tải biển kiểm soát 89C-031.31 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng từ Khe Sanh đi Cam Lộ. Vào thời điểm tai nạn, trên xe có 3 người gồm: ông Trịnh Văn Hoàn, 56 tuổi, bà Hoàng Thị Hiền, 50 tuổi cùng trú tại thôn Tổ Hỏa, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và anh Lê Văn Quang, 26 tuổi trú tại thôn 1, xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Khi xe di chuyển đến Km56+300, thuộc địa phận xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào hệ thống tôn hộ lan bên phải đường theo hướng di chuyển rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ông Trịnh Văn Hoàn bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Bà Hoàng Thị Hiền và anh Lê Văn Quang tử vong tại chỗ, bị mắc kẹt trong cabin biến dạng. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông làm 3 người tử vong

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu hộ xử lý hậu quả, phân luồng giao thông và khám nghiệm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là người điều khiển xe ô tô khi lưu thông qua đoạn đường quanh co, đèo dốc đã thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn, dẫn đến mất lái.