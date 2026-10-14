Ốc bươu đen chết hàng loạt, nghi vấn từ túi chất lỏng bị vứt xuống ao

Chiều 14/10, anh Huỳnh Ngọc An (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An) cho biết đã trình báo Công an xã về việc ốc bươu đen trong ao nuôi của gia đình chết hàng loạt. Trong quá trình kiểm tra, anh phát hiện một túi ni lông chứa chất lỏng nghi là thuốc trừ sâu.

Ngày 11/10, anh Huỳnh Ngọc An phát hiện ốc bươu đen trong ao nuôi của gia đình chết hàng loạt. (Ảnh: Huỳnh An).

Theo anh An, chiều 11/10, khi kiểm tra ao nuôi tại xóm Lung Thượng, xã Nghĩa Thọ, anh phát hiện nhiều con ốc nổi bất thường trên mặt nước, một số khác nằm chết dưới đáy ao. Ngoài ốc, anh phát hiện tôm, cua và cá trong ao cũng bị chết.

Tìm kiếm xung quanh ao, anh An phát hiện một túi ni lông màu hồng, bên trong chứa chất lỏng màu trắng đục, có mùi hắc nồng nặc. Nghi chất lỏng trong túi là thuốc trừ sâu, tối 11/10, anh An đã báo cáo sự việc với trưởng xóm Lung Thượng. Ngày 12/10, anh đến trình báo Công an xã Nghĩa Thọ.

Ao nuôi ốc bươu đen của gia đình anh An có diện tích khoảng 350 m². Ốc được thả nuôi từ đầu tháng 4/2026, dự kiến xuất bán vào cuối tháng 10 này. Theo ước tính của anh An, tổng trọng lượng ốc trong toàn bộ ao nuôi khoảng 800 kg.

Túi ni lông màu hồng chứa chất lỏng, bốc mùi hắc được gia đình anh An phát hiện dưới ao nuôi. (Ảnh: Huỳnh An).

Tuy nhiên, từ thời điểm phát hiện sự việc đến nay, hơn một nửa số ốc trong ao đã chết. Hiện vẫn còn ốc nổi lờ đờ trên mặt nước và tiếp tục chết.

Ngày 14/10, anh An cho biết phát hiện một vệt kéo dài đến tận ao nuôi, cỏ và thực vật chuyển màu vàng. Anh cũng phát hiện dấu chân người tại đây. Anh nghi ngờ hiện tượng trên có thể liên quan đến chất lỏng trong túi ni lông được tìm thấy dưới ao.

Anh An cho biết, từ trước đến nay, gia đình sinh sống hòa thuận với hàng xóm, không xảy ra mâu thuẫn lớn với ai. Anh mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo xã Nghĩa Thọ cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin về việc ốc bươu đen tại ao nuôi của một hộ dân trên địa bàn chết bất thường, đồng thời giao Công an xã xác minh vụ việc.

Video ốc bươu đen chết hàng loạt dưới ao ở Nghệ An