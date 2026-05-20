Cá chết hàng loạt ở Nghệ An, kết quả mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép

Thứ Tư, 09:15, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, bước đầu chưa có cơ sở xác định nguyên nhân thủy sản chết do ô nhiễm môi trường nước mặt diện rộng hoặc do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An gửi UBND tỉnh, chiều tối 3/5/2026, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây biến động đột ngột về môi trường nước như nhiệt độ, oxy hòa tan. Sau đợt mưa đá, giông lốc này, hiện tượng thủy sản nuôi chết xuất hiện tại nhiều địa phương.

ca chet hang loat o nghe an, ket qua mau nuoc deu nam trong gioi han cho phep hinh anh 1
Cá nuôi lồng bè chết trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn.

Tại xã Anh Sơn, cá nuôi lồng trên sông Lam chết từ ngày 4 - 5/5/2026. Tại xã Đông Thành, cá tự nhiên trên sông và ốc bươu đen trong ao chết nhanh từ ngày 4 - 6/5. Ở xã Giai Lạc và xã Bình Minh, hiện tượng ốc nuôi chết hàng loạt xảy ra trong các ngày 4 và 5/5.

Trong khi đó, khu vực cá nuôi lồng trên sông Lam thuộc xã Nhân Hòa, nằm cách Nhà máy đường Sông Lam khoảng 3 km về phía hạ lưu, không ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường.

Chiều 3/5, tại Nhà máy đường Sông Lam xảy ra sự cố thủng bồn chứa mật rỉ dung tích khoảng 2.800 tấn trong điều kiện mưa lớn, giông lốc và sấm sét mạnh. Nguyên nhân ban đầu được Công ty CP Mía đường Sông Lam xác định là do sét đánh.

Theo báo cáo của doanh nghiệp và kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng, lượng mật rỉ chảy ra ngoài ước tính khoảng 300 tấn, trong đó thu hồi được khoảng 276 tấn. Qua kiểm tra hiện trạng địa hình, hướng thoát tràn và các công trình ngăn cách, cơ quan chức năng cho biết không ghi nhận dấu hiệu mật rỉ chảy trực tiếp ra sông Lam tại thời điểm kiểm tra.

Đối với hiện tượng thủy sản chết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước mặt sông Lam, sông Đào và mẫu thủy sản chết để phân tích. Kết quả đo nhanh nước mặt sông Lam tại xã Anh Sơn cho thấy pH 7,5; độ kiềm 110; oxy hòa tan (DO) 5mg/L, nằm trong ngưỡng an toàn đối với thủy sản nuôi.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy 3 mẫu nước mặt trên sông Lam tại khu vực hạ lưu điểm tiếp nhận nước thải Nhà máy đường Sông Lam, xã Nhân Hòa (cách điểm tiếp nhận khoảng 20m về phía hạ lưu); đoạn qua xóm Thanh Sơn 5, xã Anh Sơn và đoạn qua xóm Thắng Lợi, xã Bạch Ngọc để phân tích chất lượng môi trường nước. Đồng thời, đơn vị này cũng lấy 3 mẫu nước mặt trên sông Đào tại các xã Giai Lạc, Bình Minh và khu vực cầu Đông, xã Quỳnh Lưu. Kết quả phân tích cho thấy 11/11 thông số môi trường của tất cả các mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT.

Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp lấy 3 mẫu ốc tại các xã Giai Lạc, Đông Thành, Bình Minh gửi Trạm chẩn đoán xét nghiệm 2 – thuộc Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương để xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản nuôi. Kết quả không phát hiện ký sinh trùng Perkinsus trên các mẫu kiểm tra.

ca chet hang loat o nghe an, ket qua mau nuoc deu nam trong gioi han cho phep hinh anh 2
Cá chết trên một số kênh, mương ở tỉnh Nghệ An.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, đến thời điểm báo cáo, chưa đủ cơ sở để kết luận cụ thể nguyên nhân và mối liên hệ giữa sự cố thủng bồn chứa mật rỉ và hiện tượng thủy sản chết hàng loạt. Kết quả đo nhanh và phân tích chất lượng nước mặt sông Lam, sông Đào cho thấy các thông số môi trường cơ bản nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT; kết quả xét nghiệm cũng không phát hiện ký sinh trùng Perkinsus trên các mẫu ốc được kiểm tra. Do đó, bước đầu chưa có cơ sở xác định nguyên nhân thủy sản chết do ô nhiễm môi trường nước mặt diện rộng hoặc do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Qua kiểm tra thực tế, tổng hợp báo cáo địa phương, diễn biến thời tiết, cho thấy hiện tượng thủy sản chết xảy ra sau đợt mưa lớn, giông lốc làm môi trường nước biến động đột ngột trên diện rộng, gây sốc đối với thủy sản nuôi.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: cá chết nghệ an sông lam hàng loạt mẫu nước.
Nhiều địa phương hạ lưu sông Lam ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt
Cá nuôi lồng bè trên sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) chết hàng loạt
Cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát dự án nâng cấp sân bay Cà Mau
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa
Xác định thêm 4 đội giành vé dự U17 World Cup 2026
Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ
