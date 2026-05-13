VOV.VN - Vì sao những người sinh thành nuôi dưỡng lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính đứa con của mình? Điều gì đã khiến cho không ít ngôi nhà trở thành địa ngục trần gian với trẻ nhỏ? Phải làm gì để nỗi đau trẻ thơ không bị bỏ mặc phía sau mỗi cánh cửa gia đình?
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, hơn 70% số cán bộ làm công tác trẻ em ở cấp xã hiện đang kiêm nhiệm, thường là cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội hoặc công tác đoàn thể. Nhiều người chưa được đào tạo về tâm lý học, công tác xã hội hoặc kỹ năng quản lý tình huống.
VOV.VN - Đọc những vụ trẻ em bị cha dượng, mẹ kế bạo hành những ngày gần đây, tôi lại sợ hãi ôm chặt con vào lòng. Làm mẹ đơn thân 5 năm, tôi chọn tiếp tục độc thân cũng bởi nỗi sợ ấy, sợ người mới khó có thể yêu thương thật lòng con mình.
VOV.VN - Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng mà diễn ra ngay sau cánh cửa gia đình - nơi được gọi là tổ ấm, nơi đáng ra các em được yêu thương, chăm sóc và nâng niu. Quan trọng hơn, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh.