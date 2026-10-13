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Phát động cuộc thi tiếng Anh cho học sinh toàn quốc

Thứ Ba, 18:24, 13/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay (13/10), Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - Đại diện Quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 trên toàn quốc.

Cuộc thi gồm TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh Tiểu học (lớp 2 - 5) và TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh THCS (lớp 6 - 9)

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu mùa giải thứ 15 liên tiếp cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam, ghi dấu hành trình 1,5 thập kỷ đồng hành cùng học sinh phổ thông trong việc tiếp cận chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế. Trong suốt hành trình này, cuộc thi không chỉ tạo cơ hội để học sinh thử sức với các bài thi chuẩn hóa của ETS mà còn hướng tới xây dựng một sân chơi học thuật, nơi các em được trải nghiệm, rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và từng bước phát triển năng lực tiếng Anh phục vụ học tập và hội nhập.

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Thí sinh tại Vòng thi cấp Tỉnh Quảng Ninh Cuộc thi tiếng Anh TOEFL Challenge mùa giải 2025 - 2026

Kết quả của cuộc thi được thể hiện trên phiếu điểm do ETS cấp, cung cấp thông tin về trình độ, mức độ thành thạo và các mô tả năng lực của học sinh. Những thông tin này không chỉ có ý nghĩa tại thời điểm dự thi mà còn giúp học sinh nhận diện điểm mạnh, những kỹ năng cần tiếp tục cải thiện; đồng thời cung cấp thêm cơ sở để phụ huynh và nhà trường theo dõi quá trình phát triển năng lực tiếng Anh và định hướng lộ trình học tập phù hợp.

Bên cạnh giá trị đánh giá, cuộc thi được tổ chức như một sân chơi để học sinh chủ động thử sức và rèn luyện bản lĩnh trong quá trình sử dụng tiếng Anh. Việc tham gia các vòng thi với mức độ thử thách tăng dần tạo điều kiện để các em làm quen với môi trường thi chuẩn hóa, học hỏi từ bạn bè và từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân. Đặc biệt, các vòng thi đánh giá Speaking và Writing tạo thêm cơ hội để học sinh trực tiếp thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh, rèn luyện khả năng diễn đạt, tư duy và sự tự tin khi giao tiếp bằng ngôn ngữ quốc tế.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thông qua việc thử sức với chuẩn đánh giá quốc tế, các em có cơ hội hiểu rõ hơn mình đang ở đâu, cần cải thiện điều gì và có thể tiếp tục phát triển như thế nào. Đây cũng là nền tảng để cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào học và sử dụng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế trong học sinh phổ thông, đồng thời hình thành tâm thế tự tin và chủ động hơn cho thế hệ trẻ trong quá trình hội nhập".

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Sau 1 tháng sắp xếp trường học tại Hà Tĩnh: Áp lực với mô hình quản lý mới

VOV.VN - Sau một tháng sắp xếp, Hà Tĩnh còn 237 cơ sở giáo dục công lập, giảm 415 cơ sở so với trước đó. Hoạt động dạy và học cơ bản ổn định, song bài toán nhân lực, năng lực quản trị và điều kiện dạy học vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để việc tinh gọn đầu mối thực sự đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục.

PV/VOV.VN
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