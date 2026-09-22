Phát hiện hài cốt liệt sĩ khi múc đất trồng keo trên núi

Ông Trần Văn Lợi, 46 tuổi, ở thôn An Mỹ Nam, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, trong quá trình múc đất cải tạo để trồng keo tại khu vực núi Suối Dứa (Gò Rộng), thôn Đồng Lãnh, xã Phú Hòa 2, ông phát hiện một bọc tăng nằm dưới đất.

Phần mộ liệt sĩ được phát hiện ở trong khu vực trồng keo của gia đình ông Trần Văn Lợi, khu vực núi Suối Dứa (Gò Rộng), thôn Đồng Lãnh, xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ). (Ảnh: Đội K51)

Khi mở bọc tăng, ông Lợi phát hiện bên trong có nhiều vật dụng nghi là di vật của bộ đội. Nhận thấy có thể liên quan đến phần mộ liệt sĩ, ông thông tin cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa 2.

Ngày 21/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa 2 phối hợp với Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, khảo sát khu vực và tổ chức tìm kiếm.

Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng địa phương tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực trồng keo. (Ảnh: Đội K51)

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ. Phần xương đã hóa thổ, không còn điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật gồm 13 cúc áo, quần bộ đội, bàn chải đánh răng, vỏ đạn, dây buộc tăng, khuy súng, khuy ba lô... Căn cứ các di vật được phát hiện, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ và tổ chức quy tập theo quy định.

Các di vật được tìm thấy gồm 13 cúc áo, quần bộ đội, bàn chải đánh răng, vỏ đạn, dây buộc tăng, khuy súng, khuy ba lô... (Ảnh: Đội K51)

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ thôn Phụng Trường 1, xã Phú Hòa 2, chờ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Hài cốt liệt sĩ đã hoá thổ, không còn đủ điều kiện lấy mẫu ADN. (Ảnh: Đội K51)

Khu vực quy tập trước đây thuộc thôn Đồng Lãnh, xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ). Đội K51 đề nghị nhân dân, cựu chiến binh và các nhân chứng từng sinh sống, chiến đấu tại khu vực này nếu biết thêm thông tin về vị trí chôn cất, đơn vị hoặc quá trình chiến đấu của bộ đội, cung cấp cho cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ thôn Phụng Trường 1, xã Phú Hòa 2. (Ảnh: Đội K51)

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 35 được Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk quy tập trong và ngoài nước kể từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.