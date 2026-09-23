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Phát hiện rùa hộp trán vàng khi tuần tra quanh Khu di tích Kim Liên, Nghệ An

Thứ Tư, 10:38, 23/09/2026
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VOV.VN - Trong quá trình tuần tra bảo vệ Khu di tích Kim Liên, Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một cá thể rùa hộp trán vàng, sau đó phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào 11h30 ngày 19/9, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xung quanh Khu di tích Kim Liên đã phát hiện một cá thể rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons).

phat hien rua hop tran vang khi tuan tra quanh khu di tich kim lien, nghe an hinh anh 1
Phát hiện rùa hộp trán vàng tại Nghệ An.

Ngay sau đó, tổ công tác đưa cá thể rùa về đơn vị, đồng thời phối hợp hoàn tất thủ tục bàn giao cho UBND xã Kim Liên xử lý theo quy định.

Đến 16h ngày 22/9, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phối hợp UBND xã Kim Liên và Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên tổ chức thả cá thể rùa hộp trán vàng về môi trường tự nhiên tại khu vực núi Động Tranh, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, xã Kim Liên.

phat hien rua hop tran vang khi tuan tra quanh khu di tich kim lien, nghe an hinh anh 2
Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể rùa hộp trán vàng về môi trường tự nhiên.

Rùa hộp trán vàng là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị trong bảo tồn đa dạng sinh học. Việc kịp thời phát hiện, bàn giao và thả cá thể rùa về tự nhiên góp phần bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Bá Thăng/VOV.VN
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