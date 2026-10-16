Phát triển bền vững vận tải biển và đường thuỷ nội địa

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhấn mạnh, với hệ thống sông ngòi dày đặc, đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng nhiều cảng biển, cảng thủy nội địa quan trọng, Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải thủy. Đây là phương thức vận tải có năng lực chuyên chở lớn, chi phí hợp lý, ít phát thải, góp phần giảm áp lực lên đường bộ và nâng cao hiệu quả logistics quốc gia.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về vận tải đường thủy nội địa (IWT 2026).

Thời gian qua, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã và đang tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, quy hoạch, nâng cấp kết cấu hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Trong đó, đặc biệt chú trọng chuyển đổi năng lượng, điện khí hóa, sử dụng nhiên liệu thay thế, phát triển cảng xanh, luồng xanh, số hóa dữ liệu và kết nối vận tải đa phương thức.

Để hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững giao thông thuỷ nội địa và hàng hải, Cục Hàng hải và Đường thuỷ đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ xanh, phát triển cảng thông minh, logistics thông minh; huy động nguồn lực tài chính xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho rằng, việc phát triển vận tải thủy nội địa gắn với hệ thống cảng biển được đánh giá có vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực kết nối hàng hóa, giảm chi phí logistics. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, phương tiện và tổ chức khai thác, đặc biệt là phát triển mạng lưới đường thủy nội địa thông thoáng, hiệu quả và tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải.

"Đối với lĩnh vực kết nối vận tải đa phương thức, đây là một chính sách rất quan trọng; tiêu biểu nhất đó là sự kết nối giữa đường thủy nội địa với đường biển và đường sắt; trung tâm theo tôi là các cảng biển. Thành phố Hải Phòng, với vai trò cảng biển đặc biệt thì sự kết nối tại cảng biển giữa đường biển, đường thủy nội địa và đường sắt sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng và là cơ sở để nâng cao hiệu quả logistics", PGS.TS Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung trao đổi về chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ số; phát triển hạ tầng và giảm phát thải, bảo vệ môi trường trong vận tải biển, đường thủy nội địa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận Chương trình hành động khu vực về phát triển giao thông bền vững châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2027–2031, trong đó chú trọng tăng cường kết nối vận tải biển, phát triển cảng biển và hệ thống vận tải thủy. Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không chỉ đòi hỏi đầu tư công nghệ, hạ tầng mà còn cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Ông Sooyeob Kim, chuyên gia phụ trách các vấn đề kinh tế, Ban Giao thông vận tải, Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương khuyến nghị: "Chúng ta cần tập trung vào ba vấn đề: chuyển đổi số, giảm phát thải carbon và tăng trưởng bền vững với sự hợp tác của tất cả các bên liên quan. Một thành phố không thể tự mình thực hiện được điều này. Chính quyền, các doanh nghiệp vận tải, trường đại học và các ngành liên quan cần cùng phối hợp hành động. Tôi đặc biệt khuyến nghị xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa các bên để triển khai hiệu quả những giải pháp đã đề ra".

Các chuyên gia bàn nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới hệ thống vận tải xanh, thông minh và bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tập trung trao đổi về chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ số, quản trị chuỗi cung ứng thông minh; phát triển hạ tầng và giảm phát thải, bảo vệ môi trường trong vận tải biển, đường thủy nội địa; phát triển hạ tầng bền vững, cơ chế tài chính xanh và đào tạo nguồn nhân lực. Qua đó, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới hệ thống vận tải xanh, thông minh và bền vững.