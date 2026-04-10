Phụ huynh TP.HCM đội nắng đón con về khi trường tạm dừng ăn bán trú

Hơn 10 giờ, chị Huỳnh Thị Phúc, phường Bình Quới đã có mặt tại sân trường Tiểu học Bình Dưới Tây để đón con về.

Từ 2 hôm nay, chị sắp xếp công việc đưa đón con đi học về, buổi sáng 10h đã phải đến trường, chiều đưa con quay lại trường trước 1h30. Chị Phúc có 1 con đang theo học lớp 1 tại trường Tiểu học Bình Quới Tây. Chị cho biết, hiện sĩ số lớp con chỉ khoảng 10 bé đi học, các bé còn lại đang tạm nghỉ ở nhà, hiện tại sức khoẻ con chị bình thường.

"Thời tiết nắng thế này đưa đi đón về cũng nguy hiểm cho con vì mình sợ con sốc nhiệt. Chuyện này mình cũng có hoang mang và lo, nhưng chuyện đã lỡ rồi không ai muốn, nên chờ kết quả xét nghiệm đã", chị Phúc nói.

Phụ huynh đội nắng đón con ở trường Tiểu học Bình Quới Tây

Còn chị Dương Thị Sen cho biết, con chị cũng đang học lớp 1, hôm qua chị nhận được thông báo tạm dừng bán trú. Con chị ăn bán trú ở trường, đến thời điểm hiện tại sức khoẻ của con vẫn bình thường và phụ huynh tiếp tục theo dõi thêm.

"Đưa đi đón về thế này cũng bất tiện, vì mình còn 1 con nhỏ ở nhà bé mới 15 tháng, chiều đưa con lớn đi học phải để con nhỏ ở nhà rồi về. May con mình đợt này không bị sao", chị Sen cho biết thêm.

Nhiều phụ huynh phải sắp xếp công việc đưa đón con buổi trưa về nhà

Một số lớp học của trường sáng nay vắng khá nhiều học sinh

Trường Tiểu học Bình Quới Tây có 904 học sinh trong đó có 740 học sinh ăn bán trú ngày 7/4.

Theo báo cáo của sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sáng 8/4 từ 7h35 phút, phòng y tế của trường tiếp nhận nhiều học sinh có triệu chứng sốt, đau bụng đến khám đặt ra nghi vấn bữa ăn ngày trước đó 7/4 tại trường.

Được biết, thực đơn bữa ăn trưa 7/4 gồm: cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; bữa ăn xế là bán flan. Dịch vụ ăn uống do một công ty cung cấp suất ăn sẵn.

Đến 15h ngày 9/4, có 107 học sinh có triệu chứng bất thường đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Quới Tây thông tin đến sáng 10/4 trường vắng 220 em; số học sinh đi học đã tăng so với ngày 9/4 (vắng 449 em). Bên cạnh những em còn nằm viện theo dõi hoặc ở nhà nghỉ ngơi, có những em vắng do phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa đón con đi học hoặc sợ đưa đón giờ trưa nắng nóng ảnh hưởng sức khoẻ.