Quảng Ninh: Đưa giáo dục vùng khó tiến gần hơn với miền xuôi

Sáng ngày khai giảng 5/9, sân trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu (xã miền núi biên giới Bình Liêu, thành phố Quảng Ninh) rộn vang tiếng cười. Ngôi trường vừa xây xong đón hơn 650 học sinh, phần lớn là con em người Tày, Dao, Sán Chỉ. Với nhiều em, đây là năm học đầu tiên được ở nội trú, thay vì ngày ngày đi bộ nhiều cây số tới lớp.

Những ngôi trường nội trú vùng cao được hoàn thành giúp hàng trăm học sinh đón năm học mới đủ đầy hơn

Em Lỷ Thị Linh Nhi (lớp 6), tíu tít cùng bạn dọn đồ vào phòng ở mới, làm quen giờ giấc sinh hoạt nội trú. Em là cũng trưởng phòng có 8 học sinh nữ học cùng 1 lớp: “Em thấy rất vui vì có các bạn. Hàng ngày chúng em quét sân trường cùng nhau, cùng đi chơi, kể chuyện. Em thấy thư viện rất hay, có nhiều sách để cùng đọc”.

Lỷ Thị Linh Nhi, học sinh người Dao Thanh Y tập làm quen nếp sinh hoạt nội trú cùng các bạn

Giờ chơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo rộn tiếng gọi nhau, góc khác các bạn nam đang chơi ném còn. Phía thư viện mới, nhiều em say sưa bên những cuốn sách còn thơm mùi giấy. Với em Lý Quỳnh Ngân, học sinh lớp 9, đã có 3 năm gắn bó với ngôi trường này, sự đổi thay đó càng rõ rệt. Ngân đang phấn đấu tiếp tục duy trì thành tích học sinh giỏi cấp thành phố trong năm học này, thi đỗ vào trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc - một mục tiêu mà với em, chỉ vài năm trước có lẽ còn xa vời:

“Từ lớp 6 đến lớp 9 là em đều học ở ngôi trường này. Bây giờ cơ sở vật chất khang trang hơn, có thêm phòng học bộ môn, có cả sân bóng rồi bể bơi để vui chơi giải trí sau giờ học. Phòng ở khang trang sạch sẽ hơn, những bữa ăn các cô cũng luôn chú đáo chuẩn bị rất ngon miệng”, em Lý Quỳnh Ngân chia sẻ. .

Ngôi trường ở xã Bình Liêu là 1 trong 6 dự án trường học trọng điểm đang triển khai tại các xã biên giới đất liền của thành phố Quảng Ninh, tổng vốn đầu tư hơn 337 tỷ đồng. Ngay dịp khai giảng năm học 2026-2027, ngoài xã Bình Liêu, xã Quảng Sơn cũng đưa trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Sơn vừa nâng cấp vào sử dụng, đón gần 1.000 học sinh. Những ngôi trường mới không chỉ có phòng học mà còn có ký túc xá, nhà ăn, sân thể thao, bể bơi, đầy đủ như một “ngôi nhà thứ hai”. Cùng với xây mới, thành phố Quảng Ninh đã chi hơn 480 tỷ đồng lắp điều hòa, điện mặt trời mái nhà cho hơn 500 cơ sở giáo dục công lập. Đến nay, hơn 90% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa.

Đi cùng những ngôi trường mới là hàng loạt chính sách hướng thẳng tới học sinh vùng khó. Học sinh bán trú, nội trú ở các xã biên giới được hỗ trợ kinh phí bữa ăn, hỗ trợ miễn phí sữa uống học trường, cho mượn sách giáo khoa; giáo viên công tác ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo được hưởng phụ cấp ưu đãi đặc thù… 10 chính sách giáo dục đặc thù mà thành phố đang triển khai với ngân sách khoảng 800 tỷ đồng mỗi năm, phủ hơn nửa triệu lượt học sinh và nhà giáo càng trở nên thiết thực hơn với các khu vực còn khó khăn. Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục thành phố đã hoàn thành luân chuyển khoảng 300 giáo viên đến các vùng khó, tiếp tục thí điểm mô hình dạy học trực tuyến liên trường, kết nối giáo viên giỏi giữa các trường…

Những nỗ lực ấy cho thấy kết quả rõ nét. Như tại xã vùng cao Ba Chẽ, năm học 2025-2026, trường THCS Ba Chẽ có gần một nửa học sinh đạt học lực khá, tốt; hơn 3/4 học sinh xếp loại rèn luyện tốt. Các em mang về 21 giải Olympic các môn chuyên, 14 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

Học sinh vùng cao không chỉ học kiến thức mà còn phải phát triển Đức - Trí - Thể - Mỹ theo các chương trình đào tạo toàn diện

Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ nhìn nhận: “Từ chất lượng đại trà toàn diện cho đến chất lượng mũi nhọn đã có những điểm sáng nhất định. Trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, chúng tôi đã có những em học sinh đạt giải nhất, giải nhì và có học sinh đỗ vào trường chuyên. Đối với mặt bằng chung thì kết quả này vẫn còn khiêm tốn, nhưng đối với Ba Chẽ thì đã có sự vượt lên chính mình, và từ kết quả đó sẽ có động lực niềm tin để chúng tôi quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa cho chất lượng giáo dục trong tương lai”.

Dù đã trở thành thành phố, địa bàn Quảng Ninh vẫn còn nhiều khu vực miền núi, biên giới, nơi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng cách khá xa với đô thị. Kéo gần hơn khoảng cách giáo dục này vẫn là bài toán mà chính quyền thành phố xác định phải kiên trì giải quyết.

Cơ sở vật chất của các trường vùng cao Quảng Ninh ngày càng được nâng lên cùng loạt chính sách hỗ trợ đặc thù

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh cho biết: “Mọi chính sách dự án đầu tư cho giáo dục phải đo lường bằng hiệu quả thực tế và học sinh có điều kiện học tốt nhất. Khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền được thu hẹp, chất lượng học tập và sự hài lòng của nhân dân thì phải được nâng lên. Quảng Ninh tiếp tục đang cân đối nguồn lực để tiếp tục chi cho giáo dục và đào tạo, sẽ có thêm chính sách ban hành để tiếp tục triển khai trong năm học mới”.

Chính sách giáo dục ưu tiên cho vùng khó được Quảng Ninh mở rộng trong các năm học tới đây

Thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Quảng Ninh xác định năm học 2026-2027 phải là minh chứng rõ nét bằng chất lượng thực chất: công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên học sinh vùng khó, miền núi, biên giới, biển đảo; nâng chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; đào tạo toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương ở vị thế mới. Năm học mới đã bắt đầu, tiếp sau tiếng trống khai trường là những hành trình đang được nối dài, để mỗi học sinh dù ở địa bàn nào cũng được chăm lo đủ đầy, mở rộng cơ hội học tập, phát triển năng lực, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho Quảng Ninh trong giai đoạn mới.