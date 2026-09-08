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TP.HCM thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cấp mầm non trong 3 năm

Thứ Ba, 17:12, 08/09/2026
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VOV.VN - Từ năm học 2026-2027, TP.HCM sẽ thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho cấp mầm non, thời gian triển khai trong 3 năm.

Theo đó, chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo được thực hiện thí điểm trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ, công khai, minh bạch và không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả cho hoạt động dịch vụ.

Việc tổ chức đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và quyền lợi của trẻ khi không tham gia chương trình thí điểm. 

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Trẻ em trường mầm non 19/5 phường Hoà Hưng (ảnh: Fanpage trường mầm non 19/5 phường Hoà Hưng)

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, lựa chọn chương trình, tài liệu, học liệu và các đơn vị đủ điều kiện tham gia. Việc này được công bố công khai theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định chi phí, định mức chi phí và phương án mức thu; đồng thời tham mưu UBND Thành phố ban hành quy định về danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu - chi.

TP.HCM triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp (đề án 5695) về "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam triển khai từ năm học 2014 - 2015. Ban đầu thí điểm tại một số trường Tiểu học, THCS và THPT và mở rộng qua các năm.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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