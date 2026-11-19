Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến phối hợp với tỉnh Quảng Trị triển khai 3 nội dung gồm chuyển đổi số cấp xã, đào tạo nhân lực chuyên trách chuyển đổi số cấp xã và hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Đối với chuyển đổi số cấp xã sẽ tập trung giải quyết 29 bài toán nghiệp vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với tỉnh Quảng Trị

Bộ đã khảo sát công việc tại 10 xã xây dựng chương trình tập huấn sát với nhiệm vụ hằng ngày của cán bộ; khóa đầu tiên được tổ chức cho 22 cán bộ thuộc 10 xã tại một địa phương. Bộ đã xây dựng bộ 12 giải pháp chuyển đổi số, phối hợp triển khai và đo lường đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Quảng Trị có thể là địa phương đầu tiên hoàn thành chuyển đổi số cấp xã; đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số cấp xã. Và để hoàn thành được chuyển đổi số trong hộ kinh doanh thì tôi nghĩ cũng khó, nhưng chúng ta sẽ tiên phong trong vấn đề chuyển đổi số hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Quảng Trị”, theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại buổi làm việc

Trong quá trình thực hiện, cán bộ cơ sở gặp nhiều khó khăn như hệ thống phần mềm thường xảy ra lỗi, hạ tầng và thiết bị còn thiếu, kỹ năng số của người dân chưa đồng đều, áp lực tổng hợp báo cáo lớn, trong khi một số cán bộ còn lúng túng khi triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Tỉnh Quảng Trị tập trung bố trí nhân lực hỗ trợ sửa chữa, khắc phục sự cố hệ thống công nghệ; hướng dẫn cán bộ cơ sở sử dụng các nền tảng số; tư vấn, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp để giải quyết những bài toán cụ thể tại địa phương. Tỉnh đã chỉ đạo 3 doanh nghiệp viễn thông, mỗi doanh nghiệp cử 30 người hỗ trợ 30 xã, rà soát hệ thống máy móc, trang thiết bị, phần mềm và đề xuất giải pháp.

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các giải pháp thiết thực như quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh phấn đấu đến hết quý II/2027 hỗ trợ chuyển đổi số cho khoảng 1.500 cửa hàng, hộ kinh doanh, trong đó tối thiểu 50% được cài đặt các nền tảng, phần mềm số phù hợp.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc

“Mong muốn làm sao triển khai được mô hình chuyển đổi số cấp xã một cách thiết thực và hiệu quả. Việc triển khai này sẽ phải bám sát theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học Công nghệ chủ trì tham mưu lên lãnh đạo tỉnh lựa chọn một số địa bàn và một số bài toán ưu tiên kèm theo phương án triển khai cụ thể. Mỗi sản phẩm, mỗi bài toán phải có sản phẩm cụ thể để giải quyết được khó khăn thực tế”, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.