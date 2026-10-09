English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính thức ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã

Thứ Sáu, 19:43, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức ra mắt nền tảng Chuyển đổi số cấp xã, nhằm hỗ trợ cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp số phù hợp với nhu cầu thực tế.

Nền tảng được xây dựng trên cơ sở danh mục 1.591 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của 360 đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Thay vì phải tự tìm hiểu hàng nghìn sản phẩm trên thị trường, người dùng có thể tiếp cận các giải pháp theo những vấn đề cụ thể cần giải quyết, như quản lý công việc, bán hàng trực tuyến hay thanh toán số.

chinh thuc ra mat nen tang chuyen doi so cap xa hinh anh 1
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức ra mắt nền tảng Chuyển đổi số cấp xã.

Ứng dụng được thiết kế theo chu trình hỗ trợ gồm: nhận diện nhu cầu, tham khảo mô hình, tìm kiếm giải pháp, trang bị kỹ năng, yêu cầu tư vấn và phản hồi kết quả thực tế. Đáng chú ý, chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng tại các địa phương, giúp các đơn vị tham khảo và nhân rộng, hạn chế việc phải tự tìm hiểu, thử nghiệm lại từ đầu.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nền tảng này không thay thế các phần mềm nghiệp vụ đang vận hành, cũng không làm phát sinh quy trình hành chính mới ở cấp xã, mà đóng vai trò kết nối, định hướng và hỗ trợ triển khai chuyển đổi số từ nhu cầu thực tiễn.

Trước đó, ứng dụng đã được triển khai chính thức từ ngày 22/9/2026. Đến nay, nền tảng ghi nhận hơn 6.500 tài khoản đăng ký, hơn 13.000 lượt quan tâm đến các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số và 178 lượt yêu cầu tư vấn cụ thể.

Thông qua nền tảng, Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, giúp công nghệ thực sự giải quyết những vấn đề đặt ra trong công việc, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

 
Tạ Lan/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển đổi số quốc gia: Gỡ 5 điểm nghẽn để tạo đột phá
Chuyển đổi số quốc gia: Gỡ 5 điểm nghẽn để tạo đột phá

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), nhằm nhìn lại những kết quả nổi bật, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm sáng tạo từ các cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Chuyển đổi số quốc gia: Gỡ 5 điểm nghẽn để tạo đột phá

Chuyển đổi số quốc gia: Gỡ 5 điểm nghẽn để tạo đột phá

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), nhằm nhìn lại những kết quả nổi bật, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm sáng tạo từ các cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Khoảng cách giữa đầu tư và hiệu quả
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Khoảng cách giữa đầu tư và hiệu quả

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt đang ngày càng dành nhiều nguồn lực cho chuyển đổi số, nhưng đầu tư công nghệ chưa đồng nghĩa với hiệu quả. Khoảng cách lớn nhất nằm ở việc doanh nghiệp có biến công nghệ thành năng suất, giảm chi phí và thay đổi cách vận hành hay chỉ dừng ở mua phần mềm, số hóa từng phần.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Khoảng cách giữa đầu tư và hiệu quả

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Khoảng cách giữa đầu tư và hiệu quả

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt đang ngày càng dành nhiều nguồn lực cho chuyển đổi số, nhưng đầu tư công nghệ chưa đồng nghĩa với hiệu quả. Khoảng cách lớn nhất nằm ở việc doanh nghiệp có biến công nghệ thành năng suất, giảm chi phí và thay đổi cách vận hành hay chỉ dừng ở mua phần mềm, số hóa từng phần.

6 nhiệm vụ trong tâm chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng
6 nhiệm vụ trong tâm chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

VOV.VN - Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng - ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5.

6 nhiệm vụ trong tâm chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

6 nhiệm vụ trong tâm chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

VOV.VN - Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng - ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5.

Đắk Lắk mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp từ chuyển đổi số
Đắk Lắk mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp từ chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 8/10, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (01/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk”.

Đắk Lắk mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp từ chuyển đổi số

Đắk Lắk mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp từ chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 8/10, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (01/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số
Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số góp phần tăng trưởng 2 con số.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục