Nền tảng được xây dựng trên cơ sở danh mục 1.591 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của 360 đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Thay vì phải tự tìm hiểu hàng nghìn sản phẩm trên thị trường, người dùng có thể tiếp cận các giải pháp theo những vấn đề cụ thể cần giải quyết, như quản lý công việc, bán hàng trực tuyến hay thanh toán số.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức ra mắt nền tảng Chuyển đổi số cấp xã.

Ứng dụng được thiết kế theo chu trình hỗ trợ gồm: nhận diện nhu cầu, tham khảo mô hình, tìm kiếm giải pháp, trang bị kỹ năng, yêu cầu tư vấn và phản hồi kết quả thực tế. Đáng chú ý, chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng tại các địa phương, giúp các đơn vị tham khảo và nhân rộng, hạn chế việc phải tự tìm hiểu, thử nghiệm lại từ đầu.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nền tảng này không thay thế các phần mềm nghiệp vụ đang vận hành, cũng không làm phát sinh quy trình hành chính mới ở cấp xã, mà đóng vai trò kết nối, định hướng và hỗ trợ triển khai chuyển đổi số từ nhu cầu thực tiễn.

Trước đó, ứng dụng đã được triển khai chính thức từ ngày 22/9/2026. Đến nay, nền tảng ghi nhận hơn 6.500 tài khoản đăng ký, hơn 13.000 lượt quan tâm đến các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số và 178 lượt yêu cầu tư vấn cụ thể.

Thông qua nền tảng, Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, giúp công nghệ thực sự giải quyết những vấn đề đặt ra trong công việc, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.