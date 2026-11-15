Quảng Trị đổi mới điều hành, quyết liệt hành động để tăng trưởng 2 con số

Quảng Trị quyết liệt trong điều hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và hình thành hệ sinh thái kinh tế liên kết được kỳ vọng tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế.

Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy đã thành hình

Một trong những điểm nhấn về kinh tế biển Quảng Trị trong năm 2026 là sự phát triển mạnh của hệ thống hạ tầng cảng biển và kết nối logistics. Tại khu vực phía Nam, bến cảng số 1 và số 2 Mỹ Thủy đã vận hành từ tháng 7/2026. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực thông thương hàng hóa, kết nối Quảng Trị với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics ven biển. Từ đầu năm nay đến ngày 31/10, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Quốc tế Mỹ Thủy và Cảng Cửa Việt gần 475.300 tấn với kim ngạch trên 215 triệu USD, đem lại số thu ngân sách nhà nước gần 145 tỷ đồng.

Cảng Quốc tế Mỹ Thủy tiếp nhận 2 cẩu trục nhập khẩu từ Trung Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị tại Cảng. Ảnh: MTIP

Ông Nguyễn Công Huế, Trưởng phòng khai thác Cảng quốc tế Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, Cảng Quốc tế Mỹ Thủy tiếp nhận nhiều tàu có trọng tải lớn cập cảng, xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo dấu ấn tốt đẹp cho các đối tác vận tải biển quốc tế

“Đến thời điểm hiện tại Cảng Quốc tế Mỹ Thủy đã có thể tiếp nhận những tàu lên đến đến 30.000 DWT. Trong thời gian tới, các đơn vị thi công đang tiến hành đo sâu và ra thông báo mới. Chúng tôi dự kiến sẽ đón những tàu có size tàu lên đến 70.000 tấn giảm tải trong tháng 11/2026 này nhằm phục vụ cho mục đích tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng và để tiếp nhận những size tàu lớn hơn sẽ thông qua cảng trong thời gian tới”, ông Huế nói.

Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay

Tỉnh Quảng Trị định hướng giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, từng bước mở rộng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Tỉnh đặt ra yêu cầu tăng trưởng không chỉ đạt một chỉ tiêu trong năm mà còn phải tạo dựng nền tảng kinh tế có khả năng sản xuất, tạo giá trị gia tăng và đóng góp ngân sách ổn định. Đặc biệt, khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP) đã vận hành giai đoạn 1 với diện tích khoảng 90 ha và thu hút 3 dự án thứ cấp có vốn đầu tư nước ngoài. Các dự án hạ tầng giao thông quan trọng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ giữa cảng biển, khu công nghiệp, đô thị và các trung tâm dịch vụ trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án cảng hàng không Quảng Trị

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, hiện nay, hàng hóa từ phía Tây sẽ theo các hành lang kinh tế về Cảng Cửa Việt, Cảng Quốc tế Mỹ Thủy và Cảng Hòn La để đi ra biển Đông. Tỉnh xác định chuyển từ phát triển từng ngành riêng lẻ sang phát triển một hệ sinh thái kinh tế biển: Cảng biển gắn với logistics, logistics gắn với khu kinh tế, khu công nghiệp, công nghiệp gắn với năng lượng, đô thị và du lịch gắn với văn hóa, sinh thái.

“Với chiến lược vươn Đông, tỉnh Quảng Trị cũng đã và đang triển khai các dự án nằm trong khu vực khu kinh tế Hòn La và khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Chúng tôi đang xây dựng cảng nước sâu Mỹ Thủy theo hướng là cảng xanh, cảng số kết hợp với thương mại tự do. Chúng tôi đang tập trung ưu tiên mở rộng một số bến từ cảng quốc tế Hòn La qua cảng quốc tế Mũi Độc. Sẽ kết nối được các tuyến hàng hải quan trọng từ các cảng ở sông này với các cửa khẩu quốc tế và mở rộng qua thị trường ASEAN”, ông Lê Đức Tiến cho hay.

Quang cảnh nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Một trụ cột quan trọng khác được tỉnh xác định là phát triển Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng. Với tiềm năng lớn về điện gió, điện mặt trời và các nguồn điện khác, địa phương có nhiều điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ là phát triển thêm nguồn điện mà còn phải đồng bộ hệ thống lưới truyền tải, nâng cao khả năng giải tỏa công suất và thu hút các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp biên giới đất liền

Ông Đào Ngọc Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2 cho rằng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng này.

“Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 không chỉ quan trọng trong việc đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng mà còn quan trọng với cả hệ thống điện quốc gia. Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đó là tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội trên 2 con số, đồng nghĩa với việc hệ số đàn hồi kinh tế của chúng ta phải hơn 1% và về ngành điện cũng phải mười mấy %, đây là con số rất lớn”, ông Long chia sẻ.

Lễ khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia

Tỉnh Quảng Trị đã có sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Tỉnh đang hướng đến phương châm nói đi đôi với làm, chỉ đạo phải gắn với sản phẩm cụ thể, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Thay vì dừng lại ở việc ban hành chủ trương, các cấp lãnh đạo trực tiếp bám sát cơ sở, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng nhà đầu tư, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện.

Sau hơn 1 tháng triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”, Quảng Trị đã tiếp nhận 14 hồ sơ thủ tục liên quan dự án trọng điểm, gồm 1 hồ sơ thuộc “Luồng xanh 24 giờ”, 13 hồ sơ thuộc “Luồng xanh 60%”. Toàn bộ hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn.

Khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối

Tỉnh Quảng Trị đang thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đến nghiên cứu, triển khai đầu tư, trong đó có dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối do Sun Group đầu tư. Dự án đã được khởi công ngày 30/10/2026 với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang triển khai hoặc nghiên cứu các dự án tại Quảng Trị. Việt Phương Group cùng các đơn vị liên quan tham gia phát triển hệ sinh thái cảng biển, logistics tại khu vực Mỹ Thủy; T&T Group tham gia liên danh đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị, Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1. Trong lĩnh vực công nghiệp, Capella Land đang triển khai Khu công nghiệp Capella Quảng Trị và KCN Cam Liên. Sự hiện diện của các doanh nghiệp có tiềm lực cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của Quảng Trị.

Đông đảo người dân địa phương tham dự lễ khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Ông Trương Thành Long, ở thôn Nam Dinh, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị đặt niềm tin vào những chuyển biến trong điều hành, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm, kỳ vọng về sự tăng tốc trong giai đoạn phát triển mới.

“Người dân rất phấn khởi, vui vẻ khi các dự án đầu tư tạo điều kiện phát triển cho địa phương và kinh tế của toàn tỉnh, đóng góp cho đất nước có những bước tiến phát triển. Bà con cũng rất kỳ vọng, tin tưởng các dự án sẽ tạo công việc ổn định cho con em địa phương, thu nhập càng ngày càng cao”, ông Long phấn khởi nói.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án năng lượng

GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh Quảng Trị ước tăng gần 8,3%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% cả năm, trong quý IV này, địa phương phải đạt mức tăng trưởng hơn 16%. Tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã giải ngân hơn 4.400 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Điểm nổi bật là chỉ trong 1 tháng vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã giải ngân hơn 1.400 tỷ đồng, trong khi 9 tháng năm 2026 chỉ giải ngân 3.000 tỷ đồng.

Trong du lịch, tỉnh Quảng Trị đang chuyển từ tư duy khai thác mùa vụ sang xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện và tạo sức hút quanh năm. Tỉnh sẽ tổ chức 14 tuần văn hóa - du lịch từ nay đến tháng 12/2027. Đây là cách làm rất mới, khắc phục tính mùa vụ trong du lịch.

Lãnh đạo Quảng Trị kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1A

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu những dự án chậm tiến độ, cần phân loại rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và thời hạn khắc phục; kết quả thực hiện gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường cán bộ có chuyên môn, năng lực xử lý công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và khả năng quyết đoán cho cơ sở. Những cán bộ có năng lực tại các sở, ngành sẽ được đào tạo, điều động, tăng cường về các xã, phường, hỗ trợ lãnh đạo và các phòng chuyên môn giải quyết công việc. Mục tiêu là xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở đủ năng lực, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; nâng cao tinh thần hành động trong toàn bộ hệ thống chính quyền, tăng cường kiểm soát hiệu quả công việc thông qua các chỉ số KPI hằng tháng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực địa để triển khai Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh quan điểm “Vì việc chọn người chứ không phải vì người để chọn việc”.

“Chúng tôi cũng liên tục hoàn chỉnh trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền làm sao đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ở thời điểm này, tỉnh sẽ tập trung dồn nguồn lực, thời điểm từ nay đến năm 2028 sẽ dành nguồn lực lớn nhất của tỉnh cho việc phát triển hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, vẫn cân đối nguồn lực để triển khai các dự án cần tập trung trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Hạ tầng chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là những tuyến hạ tầng chiến lược theo kết nối trục Đông- Tây, kết nối cửa khẩu và các cảng biển”, Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định.