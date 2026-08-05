Quảng Trị yêu cầu 5 thí sinh bị hủy kết quả thi vì tiêu cực thi lại vào năm sau

Ngày 5/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi trong vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sẽ được đăng ký thi lại kỳ thi năm học 2026-2027. Căn cứ quy chế thi hiện hành, những thí sinh này được phép đăng ký dự thi lại vào năm kế tiếp. Do đó, các thí sinh bị hủy kết quả thi có thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

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Theo quy định, thí sinh vi phạm quy chế thi không được thi lại ngay trong kỳ thi đó, mà kết quả bài thi hoặc toàn bộ môn thi sẽ bị hủy hoặc đình chỉ tùy theo mức độ. Tuy nhiên, thí sinh hoàn toàn được phép đăng ký dự thi lại vào kỳ thi của năm kế tiếp theo quy định chung.

Liên quan vụ tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày 31/7, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm.

Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Theo đó, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định vi phạm Quy chế thi đối với 6 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Căn cứ kết quả xác minh và đề nghị xử lý của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy định. Cụ thể, hủy bài thi đối với 5 thí sinh. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý 1 thí sinh còn lại.