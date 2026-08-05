English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị yêu cầu 5 thí sinh bị hủy kết quả thi vì tiêu cực thi lại vào năm sau

Thứ Tư, 17:26, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 5 thí sinh bị hủy kết quả thi do liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực được đăng ký thi lại vào kỳ thi năm học 2026- 2027.

Ngày 5/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi trong vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sẽ được đăng ký thi lại kỳ thi năm học 2026-2027. Căn cứ quy chế thi hiện hành, những thí sinh này được phép đăng ký dự thi lại vào năm kế tiếp. Do đó, các thí sinh bị hủy kết quả thi có thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

quang tri yeu cau 5 thi sinh bi huy ket qua thi vi tieu cuc thi lai vao nam sau hinh anh 1
Ảnh minh họa bằng AI

Theo quy định, thí sinh vi phạm quy chế thi không được thi lại ngay trong kỳ thi đó, mà kết quả bài thi hoặc toàn bộ môn thi sẽ bị hủy hoặc đình chỉ tùy theo mức độ. Tuy nhiên, thí sinh hoàn toàn được phép đăng ký dự thi lại vào kỳ thi của năm kế tiếp theo quy định chung.

Liên quan vụ tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày 31/7, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm.

quang tri yeu cau 5 thi sinh bi huy ket qua thi vi tieu cuc thi lai vao nam sau hinh anh 2
Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Theo đó, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định vi phạm Quy chế thi đối với 6 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Căn cứ kết quả xác minh và đề nghị xử lý của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy định. Cụ thể, hủy bài thi đối với 5 thí sinh. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý 1 thí sinh còn lại.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về xử lý tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Chỉ đạo mới của Thủ tướng về xử lý tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, công khai kết quả xử lý; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về xử lý tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về xử lý tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan xử lý triệt để, nghiêm minh các tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, công khai kết quả xử lý; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vụ tiêu cực ở điểm thi THPT Lê Trực-Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng
Vụ tiêu cực ở điểm thi THPT Lê Trực-Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng

Vụ tiêu cực tại điểm thi THPT Lê Trực, Sở GD&ĐT Quảng Trị xác nhận đã hủy kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có con trai Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Một trường hợp khác đang được xin ý kiến Bộ GD&ĐT.

Vụ tiêu cực ở điểm thi THPT Lê Trực-Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng

Vụ tiêu cực ở điểm thi THPT Lê Trực-Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng

Vụ tiêu cực tại điểm thi THPT Lê Trực, Sở GD&ĐT Quảng Trị xác nhận đã hủy kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có con trai Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Một trường hợp khác đang được xin ý kiến Bộ GD&ĐT.

Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị
Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

VOV.VN - Hai giáo viên là Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

Nóng 24h ngày 20/7: Khởi tố 2 giáo viên vụ tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

VOV.VN - Hai giáo viên là Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục