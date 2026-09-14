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Sà lan lớn nhất được giải cứu, tiếp tục trục vớt chiếc sà lan bị lật dưới cầu Mỹ Chánh

Thứ Hai, 20:26, 14/09/2026
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VOV.VN - Cuối giờ chiều nay (14/9), chiếc sà lan lớn nhất trong sự cố 3 chiếc sà lan mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt chiếc sà lan nhỏ hơn bị lật nghiêng.

Lúc 16 giờ 40 phút chiều 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa chiếc sà lan lớn nhất thoát khỏi vị trí mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh. Để đưa sà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã hút nước trong khoang, khoan, cắt các vật cản, sau đó sử dụng cẩu tải trọng lớn đưa sà lan nổi lên, thoát khỏi các mố cầu. Khi phương tiện nổi lên, lực lượng chức năng lai dắt sà lan ra khỏi khu vực cầu đường sắt và đường bộ Mỹ Chánh, đưa về neo đậu tại hạ lưu. Hiện tàu hỏa qua cầu đường sắt Mỹ Chánh được nâng tốc độ từ 15km/h lên 30km/h.

Hiện chiếc sà lan còn lại có kích thước nhỏ hơn đang bị lật nghiêng, một phần chìm dưới sông Ô Lâu. Nhiều thiết bị của sà lan này có thể mắc dưới đáy sông, gây khó khăn cho công tác trục vớt. Lực lượng cứu hộ sẽ lặn xuống sông để tháo gỡ các thiết bị, vật cản trước khi trục vớt chiếc sà lan cuối cùng.

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Chiếc sà lan lớn nhất đã được lai dắt về nơi neo đậu

Trước đó, lực lượng chức năng đã đưa được 1 sà lan nhỏ ra khỏi vị trí mắc kẹt. Sau đó, phương án được đưa ra là bơm nước khỏi khoang sà lan, sử dụng 4 phao nổi hỗ trợ cùng hệ thống dây cáp để cẩu kéo phương tiện còn lại ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, phương tiện có tải trọng lớn và bị mắc vào các kết cấu của cầu: “Chúng tôi tiếp tục thực hiện phân luồng, đảm bảo tuyến giao thông đường thủy để tiếp tục trục vớt sà lan thứ 3 hiện nay đang bị lật úp tại khu vực sông. Hy vọng sẽ nhanh chóng thành công việc trục vớt để đảm bảo thông tuyến cho việc đi lại”.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13/9, do mưa lớn, lũ trên sông Ô Lâu dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi 3 sà lan về phía hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, thuộc xã Nam Hải Lăng. Sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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