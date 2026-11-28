Sáng 28/11, khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị có mưa vừa. Tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, thuộc địa phận xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, tiếp tục xảy ra sụt trượt ta luy dương với khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.500m³. Giao thông lên cửa khẩu và ngược lại bị ách tắc hoàn toàn.

Sạt lở làm giao thông trên Quốc lộ 15D ách tắc hoàn toàn

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý Quốc lộ 15D phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tổ chức rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, huy động máy móc, thiết bị đến hiện trường sẵn sàng triển khai khắc phục.

Các lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm

Tuy nhiên, do khu vực này vẫn tiếp tục xảy ra sụt trượt, nguy cơ mất an toàn nên các phương tiện, máy móc chưa thể tiếp cận triển khai xử lý.

Sạt lở hơn 1500 mét khối đất đá trên Quốc lộ 15D

Hiện, đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến sạt lở. Khi tình trạng sụt trượt chấm dứt, các lực lượng sẽ khẩn trương triển khai hốt dọn đất đá, khắc phục sự cố, sớm thông xe trở lại.