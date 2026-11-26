Sau các đợt mưa lớn, nhiều vị trí trên tuyến đường 74 xảy ra sạt lở. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, cây cối gãy đổ chắn lối đi. Đáng lo ngại, đoạn từ Km10 đến Km13 xuất hiện nhiều điểm sạt trượt nghiêm trọng.

Tại Km12+100, taluy âm bị sụt lún trên chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào nền đường, khiến mặt đường chỉ còn lại một nửa. Phía taluy dương đối diện cũng xuất hiện sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt lún; việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nhiều vị trí sạt lở taluy âm

Ông Nguyễn Đình Hải, người dân thôn Hương Sơn, xã Nam Đông cho biết, từ khi tuyến đường 74 đưa vào sử dụng, việc đi lại giữa Nam Đông và A Lưới thuận lợi hơn. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn đã làm nhiều đoạn đường hư hỏng, người dân lo lắng mỗi khi qua lại.

“Từ khi tuyến đường 74 được đưa vào sử dụng, bà con Nam Đông và A Lưới thường xuyên đi tới đi lui, thăm hỏi nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, do các đợt mưa vừa rồi, đường sạt lở, gây nguy hiểm cho phương tiện đi lại”.

Hiện trạng trên tuyến đường 74

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, các đợt mưa trong tháng 11 gây sạt lở taluy dương tại 13 vị trí trên tuyến đường 74. Đất đá tràn xuống mặt đường, vùi lấp rãnh dọc và hệ thống thoát nước. Một số điểm sạt lở đáng chú ý nằm tại Km11+630, Km12+700, Km22+800 và Km44+800.

Trước đó, trong đợt mưa từ ngày 10 đến 13/9, tuyến đường này cũng xảy ra sạt lở tại 24 vị trí taluy âm và taluy dương. Các đơn vị thi công đã huy động máy móc thu dọn đất đá, khơi thông rãnh và cống thoát nước để khôi phục giao thông. Sau những đợt mưa lớn tiếp theo, xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới. Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, UBND xã Nam Đông đã cảnh báo người dân hạn chế qua lại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là trên tuyến đường 74 nối Nam Đông với xã A Lưới 4.

Các điểm sạt lở vùi lấp mặt đường

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Nam Đông cho biết, địa phương thường xuyên theo dõi các điểm xung yếu, khuyến cáo người dân không chủ quan khi đi qua khu vực sạt trượt, sụt lún.

“Trong thời điểm mưa lớn, bà con không nên chủ quan hoặc cố tình đi qua những điểm sạt trượt, sụt lún, có nguy cơ mất an toàn. Người dân cần chú ý quan sát, chấp hành biển cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, rà soát các điểm xung yếu để kịp thời thông tin, cảnh báo và chủ động các phương án bảo đảm an toàn cho người dân”.

Tuyến đường 74 đi qua nhiều đồi núi, nền địa chất và mái taluy tại một số khu vực chưa ổn định. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, nhất là tại những vị trí đã xuất hiện sụt lún. Sở Xây dựng thành phố Huế đã có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đề nghị chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương xử lý 13 điểm sạt lở, thu dọn đất đá, khơi thông hệ thống thoát nước và lắp đặt biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm.

Nhiều vị trí sạt lở khoét sâu vào mặt đường

Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, đối với các điểm sạt lở do thiên tai, Sở sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí khắc phục. Trước mắt, các nhà thầu được yêu cầu thu dọn đất đá, xử lý những vị trí sụt lún để bảo đảm an toàn giao thông.

“Đợt mưa tháng 11 vừa rồi xuất hiện thêm nhiều điểm sụt lún, sạt lở. Hiện nay ô tô không đi được. Chúng tôi đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu nhà thầu trước mắt triển khai xử lý tất cả các điểm sụt lún để bảo đảm lưu thông. Sở Xây dựng cũng đã báo cáo UBND thành phố, phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 4 đánh giá từng vị trí, xác định nguy cơ để tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý dứt điểm”, ông Diễn nói.

Các đợt mưa lớn khiến nhiều vị trí ở đường 74 sạt lở gây hư hỏng đường

Đường 74 dài hơn 48km, có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 30/6/2026. Tuyến đường có vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây thành phố Huế.

Sạt lở trên tuyến đường 74, đất đá tràn xuống lấp mặt đường khiến ô tô

Tuy nhiên, công trình mới đưa vào sử dụng chưa lâu đã liên tiếp xảy ra sạt lở, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng. Về lâu dài, cần đánh giá đầy đủ nguyên nhân, mức độ mất ổn định của nền đường và mái taluy để có giải pháp xử lý căn cơ, bảo đảm an toàn cho người dân.