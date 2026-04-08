中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở tại Nghệ An, người dân sống bên "miệng tử thần"

Thứ Tư, 11:29, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại vị trí km 270 + 900 quốc lộ 15A đoạn qua Khối 1, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tình trạng sạt lở và nguy cơ sạt lở đang khiến nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực này bất an, lo lắng.

Ông Nguyễn Đình Quang và gia đình con gái về làm nhà định cư và kinh doanh vật liệu xây dựng tại đây từ năm 2018. Theo ông Quang, tình trạng sạt lở đang ngày một nặng thêm, gia đình đã 2 lần phải thuê máy san ủi để tiếp tục sinh sống. Tuy nhiên, mỗi khi trời mưa lớn, mùa mưa bão cận kề, nỗi lo sạt lở lại hiện hữu: "Mùa mưa bão thì hầu như nhà nào cũng không ngủ được. Chỉ có trừ lại một người thôi, người đàn ông ở lại còn đàn bà và trẻ con phải di cư cả, không dám ở lại vì không biết nó ào xuống lúc nào cả".

sat lo tai nghe an, nguoi dan song ben mieng tu than hinh anh 1
Điểm sạt lở xảy ra nhiều năm và đe dọa tính mạng người dân

Theo ghi nhận, đoạn sạt lở và có nguy cơ sạt lở kéo dài khoảng 200m với chiều cao từ 8-10m. Đáng nói là, phía dưới khu vực sạt lở là 9 hộ dân với 30 nhân khẩu đang sinh sống. Khu vực sạt lở nằm sát Quốc lộ 15A, ngay mép trên của điểm sạt lở có hai cột điện 35KV cấp điện cho Tân Kỳ và các xã lân cận.

sat lo tai nghe an, nguoi dan song ben mieng tu than hinh anh 2
Điểm sạt lở ập vào đến tâng 2 nhà dân

Ông Nguyễn Tiến Long, Khối trưởng Khối 1, xã Tân Kỳ cho biết, trước thực trạng này, những ngày mưa gió người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn: "Năm 2025 sạt lở mạnh nhất, nghĩa là đến tầng 2 nhà dân rồi. Toàn bộ nước trong núi tràn vào nhà, vì vậy nhân dân mong muốn tỉnh có kế hoạch chuyển cái đất đây để mà hạ thấp để nhân dân ở an toàn, lâu dài hơn".

sat lo tai nghe an, nguoi dan song ben mieng tu than hinh anh 3
Khu vực sạt lở nằm sát Quốc lộ 15A, ngay mép trên của điểm sạt lở có hai cột điện 35 KV cấp điện cho Tân Kỳ và các xã lân cận.

Ngày 23/3/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 945 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí này, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương huy động nguồn lực triển khai phương án khắc phục. Các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương đang phối hợp triển khai các giải pháp, trong đó có phương án xử lý ta luy gia cố điểm sạt lở và di dời hệ thống điện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

sat lo tai nghe an, nguoi dan song ben mieng tu than hinh anh 4
  Theo ghi nhận, đoạn sạt lở và có nguy cơ sạt lở kéo dài khoảng 200 m với chiều cao từ 8 đến 10 m. Đáng nói là, phía dưới khu vực sạt lở là 9 hộ dân với 30 nhân khẩu đang sinh sống. 

Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, mục tiêu là sớm ổn định đời sống người dân, đặc biệt trước mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần: "Ủy ban xã Tân Kỳ đã ban hành quyết định, đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp. Đến nay thì đã giao cho các ngành chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch khởi công từ ngày 15/4 này và dự kiến hoàn thành trước 30/6/2026 để đảm bảo cho bà con có cuộc sống ổn định".

sat lo tai nghe an, nguoi dan song ben mieng tu than hinh anh 5
Ông Nguyễn Tiến Long, Khối trưởng Khối 1, xã Tân Kỳ cho biết, trước thực trạng này, những ngày mưa gió người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn

Việc xử lý dứt điểm điểm sạt lở tại xã Tân Kỳ không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu. Đây là tình trạng khẩn cấp thì sự vào cuộc của chính quyền, ngành chức năng cũng phải khẩn cấp, quyết liệt, để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra khi mùa mưa bão đang đến gần.

 
Trần Sỹ Đức-CTV Bùi Thọ/VOV1
Tag: sạt lở miệng tử thần nghệ an
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Ngày 7/4, đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra thực địa tuyến đê biển Hải Thịnh 3 và các công trình đê, kè, cống trọng điểm nhằm đánh giá mức độ an toàn và đôn đốc tiến độ thi công trước mùa mưa bão năm 2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục