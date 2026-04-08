Sạt lở tại Nghệ An, người dân sống bên "miệng tử thần"

Ông Nguyễn Đình Quang và gia đình con gái về làm nhà định cư và kinh doanh vật liệu xây dựng tại đây từ năm 2018. Theo ông Quang, tình trạng sạt lở đang ngày một nặng thêm, gia đình đã 2 lần phải thuê máy san ủi để tiếp tục sinh sống. Tuy nhiên, mỗi khi trời mưa lớn, mùa mưa bão cận kề, nỗi lo sạt lở lại hiện hữu: "Mùa mưa bão thì hầu như nhà nào cũng không ngủ được. Chỉ có trừ lại một người thôi, người đàn ông ở lại còn đàn bà và trẻ con phải di cư cả, không dám ở lại vì không biết nó ào xuống lúc nào cả".

Điểm sạt lở xảy ra nhiều năm và đe dọa tính mạng người dân

Theo ghi nhận, đoạn sạt lở và có nguy cơ sạt lở kéo dài khoảng 200m với chiều cao từ 8-10m. Đáng nói là, phía dưới khu vực sạt lở là 9 hộ dân với 30 nhân khẩu đang sinh sống. Khu vực sạt lở nằm sát Quốc lộ 15A, ngay mép trên của điểm sạt lở có hai cột điện 35KV cấp điện cho Tân Kỳ và các xã lân cận.

Điểm sạt lở ập vào đến tâng 2 nhà dân

Ông Nguyễn Tiến Long, Khối trưởng Khối 1, xã Tân Kỳ cho biết, trước thực trạng này, những ngày mưa gió người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn: "Năm 2025 sạt lở mạnh nhất, nghĩa là đến tầng 2 nhà dân rồi. Toàn bộ nước trong núi tràn vào nhà, vì vậy nhân dân mong muốn tỉnh có kế hoạch chuyển cái đất đây để mà hạ thấp để nhân dân ở an toàn, lâu dài hơn".

Ngày 23/3/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 945 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí này, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương huy động nguồn lực triển khai phương án khắc phục. Các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương đang phối hợp triển khai các giải pháp, trong đó có phương án xử lý ta luy gia cố điểm sạt lở và di dời hệ thống điện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, mục tiêu là sớm ổn định đời sống người dân, đặc biệt trước mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần: "Ủy ban xã Tân Kỳ đã ban hành quyết định, đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp. Đến nay thì đã giao cho các ngành chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch khởi công từ ngày 15/4 này và dự kiến hoàn thành trước 30/6/2026 để đảm bảo cho bà con có cuộc sống ổn định".

Việc xử lý dứt điểm điểm sạt lở tại xã Tân Kỳ không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu. Đây là tình trạng khẩn cấp thì sự vào cuộc của chính quyền, ngành chức năng cũng phải khẩn cấp, quyết liệt, để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra khi mùa mưa bão đang đến gần.