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Sau vụ lật phà tự chế, Cần Thơ rà soát toàn bộ phương tiện thủy

Thứ Bảy, 19:53, 24/10/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, rà soát toàn bộ phương tiện thủy trên địa bàn sau vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh tử vong ở phường Vị Tân cách nay vài ngày.


Hôm nay (24/10), UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, sau khi xảy ra vụ lật phà tự chế làm 2 học sinh tử vong ở phường Vị Tân cách đây vài ngày.

sau vu lat pha tu che, can tho ra soat toan bo phuong tien thuy hinh anh 1
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu UBND xã, phường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt là các phương tiện tự chế, phà ngang dân sinh. Trong đó kiểm tra điều kiện an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn; các địa bàn có điều kiện tương tự để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến người dân; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên sông, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố. Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy và công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, kênh, rạch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có nguy cơ đe dọa an toàn giao thông; xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên đường thủy nội địa…

sau vu lat pha tu che, can tho ra soat toan bo phuong tien thuy hinh anh 2
Cần Thơ chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương tiện tự chế, phà ngang dân sinh sau vụ lật phà tự chế

Trước đó như VOV thông tin, vào chiều ngày 20/10, một nhóm gồm 8 em học sinh lớp 12 trường THPT Vị Thanh đến nhà 1 em trong nhóm ở khu vực 2, phường Vị Tân. Do nhà em này ở bên kia kênh Nông Dân không có lộ xe nên muốn qua phải sử dụng phương tiện là chiếc phà tự chế được làm bằng 4 chiếc phuy bằng nhựa, phía trên dùng các thanh sắt nối lại với nhau. Khi xuống chiếc phà tự chế này do không biết cách giữ thăng bằng, cả nhóm đều đứng qua bên trái làm phà bị nghiêng dẫn đến lật úp từ phải qua trái làm tất cả các em bị phà đè lên người.

Lúc  này, 6 em thoát ra được và bơi vào bờ. Sau đó, người dân phát hiện truy hô và tiến hành ứng cứu, vớt được nữ sinh Q.P.N.D. đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, đến 2 giờ sáng 21/10 nữ sinh Q.P.N.D. tử vong. Còn nam sinh H.Q.V. được tìm thấy sau khoảng 30 phút tìm kiếm, cách hiện trường khoảng 20m.

Theo xác minh của Công an phường Vị Tân, chiếc phà bị lật do gia đình bà N.T.P. lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông Dân. Hiện bà P. đã dời nhà sinh sống nơi khác để lại chiếc phà cho các hộ dân ở địa phương làm phương tiện qua lại hàng ngày.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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