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Siết chặt quản lý hoạt động cho du khách thuê xe tự lái tại Phú Quốc

Thứ Hai, 21:37, 16/11/2026
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VOV.VN - Tình trạng du khách, đặc biệt là người nước ngoài, thuê và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông tại Phú Quốc.

Phú Quốc là điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Cùng với nhu cầu tham quan, trải nghiệm, dịch vụ thuê ô tô, mô tô, xe gắn máy tự lái ngày càng phát triển. Tuy nhiên, tình trạng du khách, đặc biệt là người nước ngoài, thuê và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đã phát hiện, xử lý 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, trong đó có 3 trường hợp không có giấy phép lái xe theo quy định.

siet chat quan ly hoat dong cho du khach thue xe tu lai tai phu quoc hinh anh 1
Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành “Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông” (tháng 8/2026)

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và phòng ngừa vi phạm. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền pháp luật, ký cam kết với 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy; trực tiếp phổ biến quy định an toàn giao thông cho 60 lượt người nước ngoài điều khiển phương tiện. Đồng thời, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và công an cửa khẩu triển khai phát video tuyên truyền tại các khu vực công cộng, sảnh chờ sân bay; bố trí biển báo, bảng chỉ dẫn giao thông đa ngôn ngữ tại các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và điểm tham quan.

Để chủ động phòng ngừa và chấn chỉnh, xử lý vi phạm, Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, phường, đặc khu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trọng tâm là đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các quy định về điều kiện lái xe, giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm, tốc độ và việc không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Đặc biệt, sẽ xây dựng mô hình “Cơ sở cho thuê xe an toàn – Du khách đủ điều kiện – Phương tiện bảo đảm – Giao thông an toàn”, gắn trách nhiệm của đơn vị kinh doanh với việc kiểm tra giấy phép lái xe, điều kiện người thuê và chất lượng phương tiện trước khi bàn giao.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra hoạt động cho thuê xe tự lái; hướng dẫn các cơ sở xác minh giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và điều kiện sử dụng giấy phép tại Việt Nam; kiên quyết không để xảy ra tình trạng giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Công tác tuần tra, kiểm soát cũng sẽ được đẩy mạnh tại những khu vực tập trung đông khách du lịch như Dương Đông, An Thới, Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu và các tuyến kết nối sân bay, cảng biển, khách sạn, resort, điểm tham quan. Trong đó, chú trọng kiểm tra giấy phép lái xe, nồng độ cồn, tốc độ, làn đường, phần đường và các điều kiện an toàn của phương tiện. Đối với người nước ngoài, việc xác minh giấy phép lái xe, quốc gia cấp, điều kiện công nhận và hạng giấy phép lái xe tương ứng với loại phương tiện tham gia giao thông sẽ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm xử lý đúng quy định.

"Việc xử lý nghiêm vi phạm giao thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông cũng chính là việc góp phần thiết thực xây dựng hỉnh ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, văn minh. Trật tự an toàn giao thông cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị mà chúng tôi đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện", theo Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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