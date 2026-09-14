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Sinh viên ĐHQG TP.HCM đã bớt chen chúc chờ xe buýt

Thứ Hai, 11:40, 14/09/2026
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VOV.VN - Việc TP.HCM tăng cường xe buýt phục vụ Khu B Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đã giải quyết hiệu quả tình trạng quá tải. Sinh viên không còn cảnh dậy sớm chen chúc, chờ 2-3 chuyến mới lên được xe, giúp hành trình đến trường giờ cao điểm thuận lợi và bớt nhọc nhằn hơn.

 

Ghi nhận của phóng viên vào sáng đầu tuần tại Khu B Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, việc đón xe buýt đến trường của nhiều sinh viên đã bớt “nhọc nhằn” sau khi phương tiện được tăng cường. Tại thời điểm ghi nhận, lượng người đứng chờ tại một số trạm không còn đông như những ngày đầu năm học; sinh viên có thể lên xe thuận lợi hơn.

Trước đó, số sinh viên trở lại ký túc xá tăng cao, kéo theo nhu cầu đi lại bằng xe buýt, đặc biệt trong khung giờ từ 6 giờ đến 7 giờ 30 mỗi sáng.

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Những ngày trước, sinh viên phải chen chúc đón xe buýt đến trường mỗi buổi sáng. (Ảnh: N.S)

Tại các trạm phía trước ký túc xá, sinh viên từng phải chen chúc chờ xe từ sáng sớm. Không ít chuyến khi đến trạm đã kín chỗ, nhân viên phải ra hiệu để hành khách chờ chuyến tiếp theo.

Để tăng khả năng lên xe, nhiều sinh viên phải dậy sớm và đi bộ xa hơn, phải ra cổng sau ký túc xá để đón xe ngay từ trạm đầu tuyến. Tuy nhiên, khu vực này cũng thường xuyên đông khách, khiến xe nhanh chóng kín chỗ sau khi xuất phát.

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Ghi nhận vào khung giờ cao điểm buổi sáng đầu tuần, cảnh chen chúc tại một số trạm đã giảm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Bạn Đặng Nguyên Hải, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết trước đây, dù khoảng 15 phút có một chuyến nhưng em vẫn phải chờ 2 - 3 chuyến đi qua mới gặp xe còn chỗ.

“Hôm nay lượng người chờ xe buýt đã ít hơn. Trước đây, khu vực này thường rất đông, nhiều lúc không còn chỗ đứng. Từ khi tuyến số 08 được tăng cường nhiều xe hơn, tình trạng chờ đợi đã giảm. Trước kia, tôi thường phải chờ 2 - 3 chuyến mới có thể lên xe, vì vậy phải đi sớm hơn và mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Nhiều bạn còn đi xa hơn, ra cổng sau ký túc xá để đón xe nhưng nơi đó cũng rất đông”, bạn Nguyên Hải chia sẻ.

Không còn cảnh chen chúc

Từ ngày 10/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã tăng cường xe buýt phục vụ sinh viên, tập trung tại Khu B Ký túc xá vào các khung giờ cao điểm. Sau khi bổ sung phương tiện, cảnh chen chúc tại một số trạm đã giảm.

Bạn Nguyễn Võ Gia Bảo, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết em thường sử dụng các tuyến xe buýt số 53 và 99 để đến trường. Theo Bảo, trước đây, vào cùng khung giờ, nhiều sinh viên phải chen nhau để lên xe; trong buổi sáng được ghi nhận, việc đón xe đã thoải mái hơn.

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Việc đón xe buýt đến trường của nhiều sinh viên đã bớt “nhọc nhằn” hơn sau khi nhiều phương tiện được tăng cường. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“So với lần trước cũng đến trạm vào giờ này, tôi thấy hôm nay thông thoáng hơn nhiều. Trước đây, vẫn còn khá đông sinh viên đứng chờ. Có lẽ nhờ xe buýt được tăng cường nên tình trạng học sinh, sinh viên chen chúc trên xe đã giảm. Tôi cảm thấy việc đi lại hôm nay thoải mái hơn”, sinh viên Gia Bảo cho biết.

Thời gian qua, số sinh viên đăng ký nội trú tại Khu B Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM tăng, cùng với chính sách miễn vé xe buýt khiến nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng vào đầu giờ sáng lên cao. Việc tăng cường phương tiện bước đầu giúp giảm áp lực trong giờ cao điểm, rút ngắn thời gian chờ và giúp sinh viên chủ động hơn khi đến trường.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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