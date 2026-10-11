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Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch tổ chức ăn bán trú, nội trú

Chủ Nhật, 17:22, 11/10/2026
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VOV.VN - Đến ngày 6/10, 100% cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú tại Thái Nguyên đã triển khai, phục vụ gần 143.000 học sinh. Ngành Giáo dục và các địa phương tăng cường quản lý thu chi, kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo đảm công khai, minh bạch.


Kết quả này được ghi nhận sau đợt rà soát, xử lý những trường chưa thể tổ chức bữa ăn. Tại thời điểm ngày 30/9, toàn tỉnh còn 20 cơ sở chưa tổ chức, gồm 17 trường tiểu học và 3 trường tiểu học và THCS. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, phường rà soát từng trường, xác định vướng mắc, trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Để bảo đảm điều kiện tổ chức, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho một số nhóm học sinh, đồng thời quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ ăn uống bán trú. Mức thu phải căn cứ nhu cầu và chi phí thực tế, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và có sự thống nhất với cha mẹ học sinh. Phần kinh phí đã được ngân sách nhà nước hoặc chính sách hỗ trợ khác bảo đảm phải được giảm trừ, tránh thu trùng.

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Chuẩn bị bữa ăn trưa cho các cháu tại điểm trường mầm non Nặm Lẩu, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên

Cùng với quản lý tài chính, an toàn thực phẩm là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức bữa ăn. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các trường về y tế học đường và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cơ sở phải kiểm soát điều kiện của đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và các khâu giao nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và bảo đảm vệ sinh bếp ăn. Thực đơn, khẩu phần, mức tiền ăn, đơn vị cung cấp cùng các khoản thu, chi liên quan cũng phải được công khai để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Năm học 2026-2027, sau sắp xếp, mạng lưới giáo dục công lập của tỉnh Thái Nguyên còn 424 cơ sở, gồm 366 trường thuộc UBND cấp xã, phường và 58 trường, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh có 523 phân hiệu và 578 điểm trường lẻ; một số trường còn thiếu phòng học, 30 cơ sở phải tổ chức dạy học hai ca mỗi ngày. Điều kiện giữa các trường vì vậy không giống nhau, nhất là ở những nơi có nhiều điểm trường hoặc việc tổ chức bếp ăn còn hạn chế.

Tỷ lệ 100% nêu trên là tỷ lệ các cơ sở đã có kế hoạch tổ chức bữa ăn và đã triển khai; số học sinh thực tế tham gia chiếm 34,80% toàn tỉnh. Sau khi đưa kế hoạch vào thực hiện, yêu cầu đặt ra là duy trì việc thu, chi minh bạch, kiểm soát chặt nguồn thực phẩm và để phụ huynh tham gia giám sát thường xuyên, phù hợp với điều kiện của từng trường.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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