Sở Nông nghiệp và Môi trường: Báo VOV phản ánh trang trại lợn ô nhiễm có sơ sở

Kiểm tra xác định phản ánh có cơ sở

Sau phản ánh của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam về tình trạng ô nhiễm tại trang trại chăn nuôi lợn tập trung và nuôi trồng thủy sản của hộ ông Nguyễn Công Cương ở thôn Lệ Cẩm, xã Thành Vinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa xác nhận phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về trnag trại lợn gây ô nhiễm là có cơ sở.

Kết quả kiểm tra cho thấy, những nội dung Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh về nguy cơ nước thải, chất thải có thể tràn ra môi trường khi mưa lớn, các công trình xử lý nước thải xuống cấp, ao sinh học không có tấm lót đáy và khu vực xung quanh có thời điểm xuất hiện mùi hôi “là có cơ sở”.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, việc kiểm tra được thực hiện ngày 9/9/2026 theo Quyết định số 1060/QĐ-SNNMT ngày 17/8/2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường tại Công văn số 19243/UBND-NNMT ngày 14/9/2026 đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND xã Thành Vinh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh; nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều công trình xử lý nước thải đã xuống cấp

Trang trại của hộ ông Nguyễn Công Cương được xây dựng từ năm 2013, đi vào hoạt động từ năm 2015, với công suất 2.000 lợn thịt/lứa. Trang trại có tổng diện tích 4,4 ha, gồm khu vực xây dựng văn phòng 3.000 m², khu vực chuồng trại chăn nuôi 25.213 m² và khu vực nuôi trồng thủy sản 15.972 m².

Trại lợn nằm ngay vùng trũng thấp, mưa lớn là ngập.

Trang trại có 4 dãy chuồng, khu nhà kho chứa thức ăn, thuốc thú y, khu nhà ở công nhân, kho chứa chất thải rắn và các công trình xử lý nước thải.

Năm 2022, ông Nguyễn Công Cương cho ông Bùi Hữu Hà thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của trang trại để chăn nuôi lợn.

Tại thời điểm kiểm tra, trang trại đang chăn nuôi gia công lợn thịt cho Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 2.000 con/lứa. Nguồn nước sinh hoạt và nước phục vụ chăn nuôi được lấy từ 2 giếng khoan trong trang trại, nhu cầu sử dụng khoảng 55 m³/ngày đêm. Nước phục vụ tưới cây, rửa đường được lấy từ ao trong khuôn viên. Trang trại có 6 cán bộ, công nhân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nước thải chăn nuôi phát sinh khoảng 50 m³/ngày đêm, chủ yếu là nước tiểu của lợn, nước vệ sinh chuồng nuôi có lẫn một phần phân lợn.

Nước thải được thu gom bằng mương rãnh kín về hố thu phân. Tại đây có máy tách, ép phân. Nước sau tách, ép phân được xử lý qua 2 hầm biogas nối tiếp nhau, mỗi hầm có dung tích 400 m³, sau đó tiếp tục dẫn qua 3 ao sinh học nối tiếp nhau, dung tích khoảng 4.000 m³.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, các công trình xử lý nước thải như hầm biogas, máy ép phân đã xuống cấp. Các ao sinh học chưa được lót bạt đáy và thành để chống thấm. Một số vị trí thành ao sinh học thấp, có nguy cơ chảy tràn nước thải ra môi trường khi trời mưa to. Tại thời điểm kiểm tra, nước thải đang được lưu chứa trong 3 ao sinh học và Đoàn kiểm tra không phát hiện đường ống xả thải ra ngoài môi trường.

Đối với việc xử lý mùi hôi, trang trại sử dụng men tiêu hóa trộn vào thức ăn và nước uống cho lợn; định kỳ phun chế phẩm sinh học trong chuồng nuôi. Quạt hút mùi được lắp đặt tại cuối chuồng, phía sau quạt có lưới và phun dung dịch chế phẩm vi sinh xử lý mùi.

Phân lợn sau máy ép được thu gom, đóng bao, ủ trong nhà có mái che rồi bán cho người dân sử dụng làm phân bón nông nghiệp. Phần còn lại không ép hết được dẫn theo nước thải vào hầm biogas để xử lý.

Chưa đăng ký môi trường, chưa báo cáo định kỳ

Ngoài những tồn tại tại hệ thống xử lý chất thải, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn xác định trang trại chưa thực hiện một số thủ tục về bảo vệ môi trường.

Ao chứa chất thải không che bạt nằm cạnh đường giao thông.

Theo báo cáo, trang trại thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký môi trường với UBND tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 3 Mục VII Phụ lục IX của Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ trang trại chưa đăng ký môi trường với UBND tỉnh.

Trang trại cũng không lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2025 về UBND xã Thành Vinh và Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa theo quy định.

Để đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình thu gom, xử lý nước thải, khí thải và mùi hôi, Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải sau xử lý tại ao sinh học cuối cùng không lót bạt đáy và thành; đồng thời lấy 3 mẫu không khí xung quanh trang trại để phân tích.

Sau khi khắc phục xong những tồn tại, chủ trang trại phải lập hồ sơ, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND xã Thành Vinh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận mới được phép đi vào chăn nuôi trở lại.

UBND xã Thành Vinh được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ trang trại thực hiện các yêu cầu; đồng thời giám sát việc khắc phục những tồn tại về bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng và an toàn lao động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND xã Thành Vinh kiên quyết không cho trang trại tái đàn chăn nuôi trở lại nếu không hoàn thiện đầy đủ các công trình thu gom, xử lý chất thải; các hồ sơ, thủ tục về môi trường, xây dựng và lao động theo quy định.

Sau khi có kết quả phân tích mẫu môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, đánh giá và thông báo kết quả đến chủ trang trại, UBND xã Thành Vinh. Đồng thời, Sở sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường đã được chỉ ra trong quá trình kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền.