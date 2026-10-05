Sửa toàn diện chương trình, SGK: Có nên tách môn tích hợp thành môn riêng biệt?

VOV.VN - Dù mang tên là các môn học tích hợp như Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý nhưng phần lớn các trường học vẫn đang phân công giáo viên giảng dạy theo phân môn. Vậy, khi sửa toàn diện chương trình, SGK, các môn tích hợp có nên trả về như cũ?
VOV.VN - Theo chương trình GDPT mới, từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 6 sẽ được học tích hợp liên môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên thay vì các môn đơn lẻ như trước đây.
VOV.VN - Ở cấp THCS, học sinh và giáo viên sẽ học tập, giảng dạy tích hợp ở một số môn và nhà trường được chủ động sắp xếp thời gian biểu dạy học.
VOV.VN -Điểm mới trong tích hợp các môn học ở cấp THCS là tích hợp các môn Khoa học tự nhiên và tích hợp giữa môn Lịch sử và Địa lý.