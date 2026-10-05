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Sửa toàn diện chương trình, SGK: Có nên tách môn tích hợp thành môn riêng biệt?
Thứ Hai, 09:22, 05/10/2026

Sửa toàn diện chương trình, SGK: Có nên tách môn tích hợp thành môn riêng biệt?

VOV.VN - Dù mang tên là các môn học tích hợp như Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý nhưng phần lớn các trường học vẫn đang phân công giáo viên giảng dạy theo phân môn. Vậy, khi sửa toàn diện chương trình, SGK, các môn tích hợp có nên trả về như cũ?

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Bá Duy/VOV2
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