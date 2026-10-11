Sụt lún nghiêm trọng trên đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B

Sáng 11/10, tại Km46+252, đoạn cuối cầu cạn số 4 trên Quốc lộ 28B, thuộc đèo Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện điểm sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B bị nứt toác, sụt lún, tạo thành nhiều rãnh sâu, để lộ kết cấu nền đường bên dưới.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường dài hơn 40m bị biến dạng, phần mặt đường phía taluy âm sụt xuống, tạo thành nhiều vết nứt lớn kéo dài. Đáng chú ý, một vết nứt chạy dọc gần giữa mặt đường, trong khi phần sát hộ lan bị xé, hình thành những khe hở sâu. Có đoạn nứt khiến lớp nhựa đường và kết cấu bên dưới bị tách rời, lộ rõ đất đá.

Phía dưới mái taluy âm, nhiều vị trí kết cấu gia cố bằng bê tông xuất hiện dấu hiệu nứt, xô lệch; đất đá bong tróc, tràn xuống sườn dốc. Dọc mép đường, phần nền sát hệ thống hộ lan bị nứt gãy, tạo khoảng hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Vết nứt kéo dài hơn 40m, lan gần nửa mặt đường. Khu vực nguy hiểm được căng dây, cắm biển cảnh báo sạt lở.

Điểm sụt lún nằm gần khúc cua gắt trên đoạn đèo dốc. Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm đối với các phương tiện lưu thông hướng Đà Lạt - Phan Thiết, nhất là khi xuống đèo, tầm quan sát bị hạn chế.

Thông tin ban đầu, các vết nứt đã xuất hiện từ vài ngày trước. Đến sáng 11/10, tình trạng sụt lún diễn biến nghiêm trọng hơn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã căng dây khoanh vùng, dựng biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Tổ Bắc Bình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng bố trí lực lượng túc trực, điều tiết giao thông tại khu vực nguy hiểm. Các phương tiện qua đây phải di chuyển chậm, chuyển sang phần đường còn lại để tránh vị trí sụt lún.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng túc trực, phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực sụt lún trên đèo Đại Ninh.

Trước đó, Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy dương. Trong đó, tại Km31+300, thuộc xã Phan Sơn, đất đá vùi lấp gần nửa mặt đường, đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi lưu thông qua đèo Đại Ninh cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát biển cảnh báo và chấp hành hướng dẫn phân luồng để phòng tránh tai nạn.