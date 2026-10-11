English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sụt lún nghiêm trọng trên đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B

Chủ Nhật, 15:14, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vết sụt lún dài hơn 40m, lan gần nửa mặt đường đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B, tuyến Đà Lạt - Phan Thiết, khiến mặt đường nứt toác, xuất hiện nhiều rãnh sâu. Các phương tiện phải chuyển sang phần đường ngược chiều để tránh khu vực nguy hiểm.

 

Sáng 11/10, tại Km46+252, đoạn cuối cầu cạn số 4 trên Quốc lộ 28B, thuộc đèo Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện điểm sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

sut lun nghiem trong tren deo Dai ninh, quoc lo 28b hinh anh 1
Mặt đường đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B bị nứt toác, sụt lún, tạo thành nhiều rãnh sâu, để lộ kết cấu nền đường bên dưới.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường dài hơn 40m bị biến dạng, phần mặt đường phía taluy âm sụt xuống, tạo thành nhiều vết nứt lớn kéo dài. Đáng chú ý, một vết nứt chạy dọc gần giữa mặt đường, trong khi phần sát hộ lan bị xé, hình thành những khe hở sâu. Có đoạn nứt khiến lớp nhựa đường và kết cấu bên dưới bị tách rời, lộ rõ đất đá.

Phía dưới mái taluy âm, nhiều vị trí kết cấu gia cố bằng bê tông xuất hiện dấu hiệu nứt, xô lệch; đất đá bong tróc, tràn xuống sườn dốc. Dọc mép đường, phần nền sát hệ thống hộ lan bị nứt gãy, tạo khoảng hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

sut lun nghiem trong tren deo Dai ninh, quoc lo 28b hinh anh 2
Vết nứt kéo dài hơn 40m, lan gần nửa mặt đường. Khu vực nguy hiểm được căng dây, cắm biển cảnh báo sạt lở.

Điểm sụt lún nằm gần khúc cua gắt trên đoạn đèo dốc. Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm đối với các phương tiện lưu thông hướng Đà Lạt - Phan Thiết, nhất là khi xuống đèo, tầm quan sát bị hạn chế.

Thông tin ban đầu, các vết nứt đã xuất hiện từ vài ngày trước. Đến sáng 11/10, tình trạng sụt lún diễn biến nghiêm trọng hơn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã căng dây khoanh vùng, dựng biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Tổ Bắc Bình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng bố trí lực lượng túc trực, điều tiết giao thông tại khu vực nguy hiểm. Các phương tiện qua đây phải di chuyển chậm, chuyển sang phần đường còn lại để tránh vị trí sụt lún.

sut lun nghiem trong tren deo Dai ninh, quoc lo 28b hinh anh 3
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng túc trực, phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực sụt lún trên đèo Đại Ninh.

Trước đó, Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy dương. Trong đó, tại Km31+300, thuộc xã Phan Sơn, đất đá vùi lấp gần nửa mặt đường, đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi lưu thông qua đèo Đại Ninh cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát biển cảnh báo và chấp hành hướng dẫn phân luồng để phòng tránh tai nạn.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28
Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông, gây khó khăn cho việc khắc phục sạt lở đang được tiến hành ngay tại vị trí này.

Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28

Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông, gây khó khăn cho việc khắc phục sạt lở đang được tiến hành ngay tại vị trí này.

Mưa lớn gây sạt lở đèo Sông Pha, cảnh báo nguy cơ tiếp diễn
Mưa lớn gây sạt lở đèo Sông Pha, cảnh báo nguy cơ tiếp diễn

VOV.VN - Ngày 21/9, lực lượng chức năng đang cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại Km 218+730 trên Quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở lớn vào chiều 20/9.

Mưa lớn gây sạt lở đèo Sông Pha, cảnh báo nguy cơ tiếp diễn

Mưa lớn gây sạt lở đèo Sông Pha, cảnh báo nguy cơ tiếp diễn

VOV.VN - Ngày 21/9, lực lượng chức năng đang cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại Km 218+730 trên Quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở lớn vào chiều 20/9.

Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng
Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục sạt lở. Đây là vị trí từng sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào gần nửa mặt đường cuối năm 2025 và mới được khắc phục khoảng 8 tháng trước.

Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng

Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục sạt lở. Đây là vị trí từng sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào gần nửa mặt đường cuối năm 2025 và mới được khắc phục khoảng 8 tháng trước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục