Tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc) qua văn hóa, du lịch

Sáng 17/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn Truyền thông quốc tế Lan Thương – Mê Kông 2026 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã tham dự chương trình đối thoại về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Á và Đông Nam Á (YICC) tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Ông Vương Tuyết Phi, Phó Tổng Biên tập Tập đoàn Nhật báo Vân Nam phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Vương Tuyết Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Tập đoàn Nhật báo Vân Nam nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch trong việc tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Ông cho rằng du lịch là cầu nối trực tiếp giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết và gắn kết với nhau. Đồng thời, ông cho biết lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất triển khai Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026 – 2027, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác thực chất giữa hai nước.

Chia sẻ những kết quả tích cực trong hợp tác giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam thời gian qua, ông Vương Tuyết Phi bày tỏ kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai nước, đồng thời gửi lời mời bạn bè Việt Nam đến khám phá Vân Nam và trải nghiệm “một lối sống mang tên Vân Nam”.

Bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác giữa các địa phương biên giới, phát triển các tuyến du lịch chung, hiện thực hóa các mục tiêu của Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026 – 2027

Về phần mình, bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và truyền thông. Bà cho biết, việc Đảng và Nhà nước Việt Nam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, tạo điều kiện để gắn kết chặt chẽ hơn giữa văn hóa, du lịch và truyền thông, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh quốc gia.

Bà cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến du lịch, trao đổi báo chí và đào tạo nguồn nhân lực truyền thông; mở rộng hợp tác giữa các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và địa phương của hai nước, góp phần triển khai hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc.

Đối thoại về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tại chương trình, bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của sự kết nối lịch sử và văn hóa giữa Vân Nam và Việt Nam thông qua tuyến đường sắt liên vận từng nối liền hai địa phương, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển du lịch đường sắt xuyên biên giới trong thời gian tới.

Bà cho biết, năm 2025 Việt Nam đón gần 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 27% so với năm trước; trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt gần 2,7 triệu lượt, cho thấy dư địa hợp tác du lịch giữa hai nước còn rất lớn. Bà đề xuất tăng cường hợp tác giữa các địa phương biên giới, phát triển các tuyến du lịch chung, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân và hiện thực hóa các mục tiêu của Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026 – 2027.

Chương trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ của đại diện Đoàn Thanh niên tỉnh Vân Nam, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hoạt động tại Vân Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại địa phương. Các đại biểu bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi được góp phần trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và truyền thông giữa Việt Nam và Trung Quốc; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức của hai nước trong việc tăng cường kết nối nhân dân, quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của mỗi quốc gia.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam trao qua lưu niệm cho ông Vương Tuyết Phi, Phó Tổng Biên tập Tập đoàn Nhật báo Vân Nam

Nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, truyền thông; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông quốc tế; tăng cường đào tạo, kết nối đội ngũ những người có sức ảnh hưởng trên các nền tảng số (KOLs/KOCs) nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam đến đông đảo công chúng hai nước và quốc tế.

Chương trình diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình và thực chất, góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, tổ chức thanh niên và cộng đồng lưu học sinh hai nước; qua đó tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc và thúc đẩy giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu.