Đợt mưa lớn kéo dài từ tối 27 đến ngày 28/11 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại Nha Trang bị ngập. Đến sáng nay, dù mưa đã tạnh, nước tại một số khu vực thấp trũng, ven sông vẫn chưa rút hết.

Khu vực Nha Trang đã tạnh mưa nhưng nước tại một số khu vực trũng thấp chưa rút hết.

Tại tổ dân phố Lư Cấm, ven sông Cái, phường Tây Nha Trang, một số đoạn đường còn đọng nước. Theo người dân, khu vực này có địa hình thấp, hệ thống thoát nước hạn chế, nên thường xảy ra ngập cục bộ khi mưa lớn kéo dài, nhất là khi nước sông dâng cao.

Ông Nguyễn Văn Huy, người dân tổ dân phố Lư Cấm, cho biết:“Ngập ở đây là do khúc này bị trũng, bị đọng nước, nên mưa to là sẽ ngập, không có chỗ thoát nước. Đường trũng với lại hệ thống thoát nước không có nên mưa to kéo dài thì ngập, lại gần sông Cái nữa nên nước nó tràn vào.”

Nước ven sông Cái rút chậm.

Hiện nước ngập tại một số khu vực trũng thấp vẫn rút chậm. Người dân ở khu vực Nha Trang cần chú ý quan sát, di chuyển chậm khi qua các đoạn đường còn ngập, tránh những nơi nước sâu để bảo đảm an toàn.