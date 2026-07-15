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Tàu 950 cứu hộ thành công sà lan trôi dạt gần 200 hải lý trên biển

Thứ Tư, 19:45, 15/07/2026
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VOV.VN - Sáng 15/7, tại Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng, hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, lai kéo sà lan BTR-8421 và bàn giao phương tiện cùng 3 thuyền viên cho Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Cam Ranh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 9/7, sà lan BTR-8421 gặp sự cố hỏng máy chính khi đang vận chuyển cát từ khu vực Vàm Láng Sắt, Định An (tỉnh Vĩnh Long) đến Cà Mau. Sau khi thả neo, neo bị đứt khiến phương tiện trôi dạt tự do trên biển. Sau 6 ngày, sà lan đã trôi gần 200 hải lý, đến vùng biển gần đặc khu Phú Quý.

tau 950 cuu ho thanh cong sa lan troi dat gan 200 hai ly tren bien hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 950 tiếp cận, triển khai công tác cứu hộ sà lan bị nạn lúc 2 giờ ngày 14/7.

Thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, lúc 17 giờ ngày 13/7, tàu 950 xuất phát làm nhiệm vụ cứu hộ. Đến 2 giờ ngày 14/7, tàu tiếp cận sà lan, nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, tổ chức làm dây lai kéo. Đến 5 giờ cùng ngày, công tác chuẩn bị hoàn tất và tàu bắt đầu hành trình lai kéo sà lan về Cảng quốc tế Cam Ranh, cập cảng an toàn vào sáng 15/7.

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Chỉ huy Lữ đoàn 955 tặng quà các thuyền viên sà lan BTR-8421.

Sà lan BTR-8421 có 3 thuyền viên do ông Lê Văn Hủ (sinh năm 1991, quê tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng. Trong suốt quá trình cứu hộ, sức khỏe các thuyền viên ổn định, thân vỏ sà lan vẫn bảo đảm kín nước.

Việc cứu hộ, lai kéo thành công sà lan BTR-8421 một lần nữa khẳng định khả năng cơ động, trình độ xử trí tình huống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thu Lan/VOV1
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