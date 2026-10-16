Tàu cá bị chìm trên biển, 4 thuyền viên tự bơi vào bờ

Khoảng 22h30 ngày 15/10, tàu cá mang biển kiểm soát CM-08... do bà C.T.T.A. (ngụ xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) làm chủ, đang neo đậu trên vùng biển thuộc xã Tam Giang, cách đất liền khoảng 1,2 hải lý thì bất ngờ bị phá nước dẫn đến chìm.

Lực lượng Công an xã Tam Giang đã cùng người dân ra biển hỗ trợ trục vớt tàu cá chìm. (ảnh: Hữu Đệ).

Đây là phương tiện vỏ gỗ, có chiều dài 12,7 m, rộng 3,7 m, chuyên hoạt động đánh bắt thủy sản bằng hình thức đặt lú bát quái. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 4 người gồm chủ tàu, tài công và hai ngư phủ.

Ngay khi phương tiện gặp nạn, cả 4 người đã nhanh chóng bám vào các vật nổi trên tàu rồi nỗ lực bơi vào bờ. Đến khoảng 3 giờ ngày 16/10, các nạn nhân đã tiếp cận được đất liền và được người dân địa phương hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Giang đã khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ chủ phương tiện tổ chức trục vớt tàu cá, thu hồi ngư cụ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tài sản.

Tàu cá đã được hỗ trợ kéo vào bờ. (ảnh: Hữu Đệ)

Nhờ sự phối hợp tích cực giữa các lực lượng, tàu cá cùng toàn bộ ngư cụ đã được đưa lên bờ an toàn; mức độ thiệt hại cụ thể hiện đang được cơ quan chuyên môn xác định.

Từ vụ việc trên, Công an xã Tam Giang khuyến cáo các ngư dân cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của phương tiện, máy móc, hệ thống bơm thoát nước, đồng thời trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và thiết bị thông tin liên lạc trước mỗi chuyến biển.