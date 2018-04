Tàu cá vỡ nước chìm trên biển, 13 ngư dân được cứu sống

Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Côn Đảo đã hoàn tất các thủ tục để chủ phương tiện đưa các nạn nhân về đất liền an toàn vào ngày 14/4.

Trước đó, ngày 6/4, tàu đánh cá mang biển kiểm soát TG 90679 của ông Đỗ Hồng Trí, ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4,Thành phố Mỹ Tho, nhổ neo rời bến từ tỉnh Tiền Giang đến hoạt động tại khu vực đảo Côn Sơn- Côn Đảo để khai thác hải sản.

Chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm đã bị bể nát ra nhiều mảnh, thiệt hại hoàn toàn.

Do sóng to, gió lớn, tàu cá này bị vỡ nước chìm tại mũi Việt Minh cách đảo Côn Sơn 4 hải lý. Khi tàu bị nạn, thuyền trưởng Đỗ Hồng Lý cùng 12 thuyền viên dùng các phao cứu sinh, bình nhựa bơi lội vào bờ an toàn.

Hiện tại, do tàu cá bị chìm, thân tàu bị bể nát nên chủ phương tiện này đành bỏ tàu lại biển khơi.

Các ngư dân, thuyền viên trên tàu bị chìm vui mừng khi thoát nạn an toàn được về với gia đình.

Chủ tàu Đỗ Hồng Trí cho biết, gia đình ông đã gắn bó với nghề biển đã nhiều năm, các thuyền viên trên tàu đều ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Vụ chìm tàu đã gây thiệt hại về kinh tế đối với chủ phương tiện gần 1 tỉ đồng./.

Cứu sống ngư dân bị dao đâm trọng thương trên đảo Thổ Chu VOV.VN -Các bác sĩ đã phẫu thuật bệnh nhân bị sốc mất máu, vết thương thấu ngực, thấu bụng do dao đâm, trong điều kiện hết sức khó khăn Điều tàu SAR 412 ra biển Hoàng Sa cứu ngư dân bị tai biến VOV.VN - Thuyền trưởng Nguyễn Văn Dàng của tàu tàu ĐNa 90039 bị liệt nửa người bên phải, nghi tai biến mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng. Giây phút “sinh tử” của 19 ngư dân sau khi tàu cá bị đâm chìm VOV.VN -Hai chiếc tàu cá bất ngờ bị đâm chìm, những ngư dân chỉ biết ôm vào những tấm ván vỡ lênh đênh trên biển nhiều giờ liền chờ mong sự giúp đỡ. 2 ngư dân Bình Định rơi xuống biển mất tích ở Trường Sa VOV.VN - Đến chiều tối 20/3, vẫn chưa có thông tin về kết quả tìm kiếm 2 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Bình Định mất tích trên vùng biển quần đảo Trường Sa.