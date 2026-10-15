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Tây Ninh khởi động hai gói thầu đường Vành đai 4 TP.HCM

Thứ Năm, 14:57, 15/10/2026
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VOV.VN - Tây Ninh khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn tuyến dài gần 78km qua địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, góp phần kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.


Sáng 15/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, gồm các dự án thành phần 2-4 và 2-5, đoạn từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư (PPP).

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Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức khởi động

Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài gần 78km. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, tổng mức đầu tư dự án hơn 43.000 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua các xã Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Tân Tập (Tây Ninh) và xã Hiệp Phước (TP.HCM).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đường Vành đai 4 TP.HCM là một trong những công trình giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Toàn tuyến dài khoảng 159km, đi qua nhiều địa phương, tạo thêm trục giao thông kết nối TP.HCM với Đông Nam Bộ, ĐBSCL và Tây Nguyên. Đối với Tây Ninh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các không gian phát triển của tỉnh với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất, logistics của toàn vùng.

Khi tuyến đường hoàn thành, hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu của Tây Ninh sẽ có thêm hướng kết nối thuận lợi đến cảng biển, cảng hàng không. Công trình cũng tạo điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics dọc tuyến.

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Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
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Nhà thầu sẵn sàng phương tiện triển khai dự án đường vành đai 4 TP.HCM

Vành đai 4 TPHCM được xác định là công trình giao thông chiến lược, góp phần kết nối các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, sân bay; giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm TP.HCM, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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Vành đai 4 qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công đúng hẹn

VOV.VN - Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất, dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công ngày 15/10. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm liên vùng.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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