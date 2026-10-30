

Sáng 30/10, tại xã Thạnh Đức, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ thi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1), đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tây Ninh động thổ cao tốc Gò Dầu – Xa Mát hơn 10.000 tỷ đồng

Dự án có chiều dài khoảng 28 km, tổng mức đầu tư khoảng 10.279 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia khoảng 5.404 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 4.875 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng.

Chủ tịch UBND Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ động thổ

Theo Chủ tịch UBND Lê Văn Hẳn, khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối TP.HCM với khu vực trung tâm tỉnh Tây Ninh, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các khu vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Công trình không chỉ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải mà còn tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của địa phương.

Được biết, đến thời điểm này, Tây Ninh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 1.540 trường hợp, diện tích khoảng 258 ha. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm điều kiện thi công đồng bộ.

Cao tốc Gò Dầu – Xa Mát đi qua một số khu vực khu dân cư và đất vườn cao su

Địa phương đặt mục tiêu đưa dự án giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2029, đồng thời sớm hoàn thiện toàn tuyến để nhanh chóng mở thêm không gian và động lực phát triển cho khu vực Đông Bắc nơi quy hoạch nhiều khu cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi 3 cửa khẩu lớn của Tây Ninh.