Thanh Hóa cần có giải pháp chấm dứt điệp khúc "mưa là ngập"

Mỗi trận lũ ập đến là thêm một lần người dân vất vả chạy lũ, dọn dẹp nhà cửa và hứng chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

"Khi nước ngập lên đến nhà thì là lợn, gà của bà con không còn chỗ để đứng. Nhà cửa thì ngập trong bể nước".

"Nước lên nhanh nhất trong tất cả các lần. Mỗi lần cũng lên nhưng chậm thôi, lần lần này lên nhanh. Đúng là có tiền tôi đi chỗ khác ở chứ không ở cái chỗ này nữa, nghèo phải chịu thôi".

Chèo thuyền đưa phóng viên vào vùng lũ, ông Nguyễn Văn Thiền, 73 tuổi ở thôn Vạn Thiện cho biết, khu vực này vốn dĩ lâu nay không bị ngập lụt bao giờ, sau khi dự án, đường xá, công trình thi công, ngăn dòng chảy, mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp

Theo ghi nhận của PV Đài TNVN, chiều 10/11, tại tâm lũ thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, nước đang rút chậm, người dân tận dụng dòng nước rút để lau dọn, vệ sinh nhà cửa. Chị Nguyễn Thị Nhàn, thôn Vạn Thiện đã phải nghỉ việc công ty 2 ngày nay do mưa lũ ập đến. Chiều nay nước đã rút được hơn 1m, nhưng nghĩ đến mỗi năm phải trải qua vài trận ngập lụt không khỏi xót xa.

"Vất vả là dân chạy lụt, khuân đồ đi lại. Dân ở đây 2 năm nay là vất vả, khổ nhiều. Thứ nhất, sinh hoạt hàng ngày, nước mất, điện mất, ăn uống không có nơi nấu. Cái thứ hai nữa là các bà già, bà già 93 tuổi ở đây phải đi gửi rồi, đồ lương thực, ăn uống thì nói chung là không nấu được, mì tôm ăn sẵn, lương khô, nước uống", chị Nhàn cho biết.

Ngập lụt, khiến người dân phải nghỉ việc, hàng nghìn học sinh trên địa bàn các xã Nông Cống, Công Chính vẫn chưa thể đến trường do nước lũ bủa vây, cuộc sống người dân bị đảo lộn khi mỗi trận lũ ập đến.

Chị Nguyễn Thị Nhàn, thôn Vạn Thiện đã phải nghỉ việc công ty 2 ngày nay do mưa lũ ập đến. Chiều nay nước đã rút được hơn 1 mét, nhưng nghĩ đến mỗi năm phải trải qua vài trận ngập lụt không khỏi xót xa

Chèo thuyền đưa phóng viên vào vùng lũ, ông Nguyễn Văn Thiền, 73 tuổi ở thôn Vạn Thiện cho biết, khu vực này vốn dĩ lâu nay không bị ngập lụt bao giờ, sau khi dự án, đường xá, công trình thi công, ngăn dòng chảy, mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp.

"Trước đây không có đường xá, nước xuống ít ngày là nó tràn đi thôi, không có bờ bụi. Bây giờ đường xá nhiều, cầu nhiều nhưng cống ít, không đủ lượng nước thoát, mà ở đây 6 nguồn nước đổ về", ông Thiền cho biết.

Một vấn đề nữa là cách đây 3 năm khu vực các xã ở huyện Nông Cống cũ đã được đầu tư hệ thống kênh tiêu thoát lũ gần 1 nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, không hiểu sao, từ khi có hệ thống tiêu thoát thì tình trạng ngập lụt khu vực này diễn ra ngày càng nhiều hơn.

Rõ ràng tình trạng ngập lụt tại các xã khu vực Nông Cống đang cho thấy nhiều vấn đề bất hợp lý trong công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, vấn đề dòng chảy.... Ngành chức năng tỉnh Thanh cần có giải pháp, sớm vào cuộc xác định nguyên nhân và có giải pháp kịp thời. Không thể để lặp lại điệp khúc, mưa là ngập. Và cũng không thể “cứ ngập là đưa hàng hóa, mì tôm đến tặng là xong - mà phải có giải pháp dài hạn, chấm dứt tình trạng ngập cục bộ”, đúng như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng.