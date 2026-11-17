Quyết liệt từ cơ sở, tăng tốc làm sạch dữ liệu

Thanh Hóa đang tập trung cao độ triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hướng tới mục tiêu hoàn thiện 100% dữ liệu trên địa bàn. Từ tỉnh đến cơ sở, các cấp chính quyền đang huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Cán bộ xã Tân Ninh thu thập dữ liệu đất đai tại nhà văn hóa thôn

Tại xã Thọ Ngọc, phong trào thi đua nước rút được triển khai khẩn trương, mang lại những kết quả tích cực. Tính đến ngày 12/9/2026, địa phương đã số hóa thành công 23.775/27.120 thửa đất, đạt 87,67%, bảo đảm các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được địa phương chú trọng. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã đã cấp 221/250 giấy chứng nhận, đạt 88,4% kế hoạch.

Tại xã Tân Ninh, tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng được thể hiện rõ qua kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm quốc phòng - an ninh trong 10 tháng đầu năm 2026.

Riêng trong lĩnh vực đất đai, xã đã cấp 625 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gấp 2,1 lần kế hoạch; đồng thời hoàn thành làm giàu, làm sạch dữ liệu đối với 34.589/35.841 thửa đất, đạt 96,51%.

Ông Trần Quốc Quảng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Tân Ninh.

Ông Trần Quốc Quảng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Tân Ninh cho biết: "Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo."

Một trong những địa phương có kết quả nổi bật là xã Hoằng Tiến. Tính đến ngày 22/10/2026, tỷ lệ làm sạch và làm giàu dữ liệu đất đai của xã đạt 96,3%, xếp thứ 13 trong tổng số 166 xã, phường toàn tỉnh.

Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Hoằng Tiến cho biết, địa phương đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, huy động tối đa lực lượng, tổ chức rà soát từng thửa đất nhằm bảo đảm độ chính xác của dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Dữ liệu sạch, thủ tục thuận tiện hơn cho người dân

Hiệu quả của việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ thể hiện ở những con số về tiến độ hoàn thành tại các địa phương mà còn được phản ánh qua những thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Tại các nhà văn hóa thôn xã Thọ Ngọc, không khí làm việc trong chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai diễn ra khẩn trương.

Đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, ông Lê Xuân Dự, người dân xã Thọ Ngọc, phấn khởi chia sẻ: "Thủ tục hiện nay rất nhanh chóng và minh bạch. Nhờ dữ liệu đã được số hóa và làm sạch, chúng tôi không phải kê khai nhiều lần như trước. Việc tra cứu thông tin trên ứng dụng VNeID cũng vô cùng thuận tiện. Mặc dù mắt tôi kém và chưa rành công nghệ, nhưng nhờ được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại."

Trên quy mô toàn tỉnh, những kết quả đạt được cho thấy tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai đang được đẩy nhanh. Nhờ sự chỉ đạo theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian" và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cơ sở, tính đến ngày 10/11/2026, toàn tỉnh đã đồng bộ 1.564.183 thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS. Trong đó, 1.459.046 thửa đã được làm sạch, đạt 93,28%.

Trên hệ thống quản lý, giám sát thông tin đất đai quốc gia, số thửa đất được đồng bộ để công dân hiển thị thông tin giấy chứng nhận lên ví giấy tờ trên VNeID đạt 1.172.746 thửa, tăng 55.915 thửa so với tuần trước.

Ông Lê Xuân Dự, xã Thọ Ngọc đang làm thủ tục đất đai tại trung tâm Phục vụ hành chính công

Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, công tác tái cấu trúc thủ tục hành chính tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 11.390 hồ sơ theo phương án tái cấu trúc, tăng 1.303 hồ sơ so với tuần trước, giúp tiết kiệm khoảng 729,2 triệu đồng chi phí xã hội.

Những kết quả này cho thấy việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai gắn trực tiếp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai cho người dân.

Để tiếp tục duy trì tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời hỗ trợ công tác làm sạch dữ liệu.

Đối với các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền, tỉnh yêu cầu phân loại cụ thể, xây dựng lộ trình giải quyết rõ ràng đối với từng nhóm trường hợp và báo cáo trước ngày 30/11/2026.

Việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại Thanh Hóa đang từng bước tạo chuyển biến trong quản lý nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, bên cạnh việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu, các địa phương cần duy trì kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và phát huy sự đồng thuận của người dân.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.