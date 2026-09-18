English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh Hóa trời hửng nắng, nước lũ đang rút dần

Thứ Sáu, 14:33, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm qua và sáng nay mưa giảm, nước trên các sông suối, khu dân cư đang rút dần. Mặc dù khu vực ngập lụt rộng lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chính quyền, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn.

Sáng nay, ghi nhận tại khu vực ngập lụt các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thăng Bình... nước lũ đang rút dần. Theo người dân, nhờ có sự chuẩn bị ứng phó từ trước nên hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.

“Năm trước bị lũ rồi nên năm nay dân rút kinh nghiệm, cứ mưa là kê đồ lên thôi”.

“Năm ngoái mưa nhiều, mưa to, năm nay mưa bằng năm ngoái thì còn lụt to hơn. Năm nay ở tôi là 99% hộ dân có thuyền, cứ mỗi hộ mua cái thuyền 2-3 triệu”.

thanh hoa troi hung nang, nuoc lu dang rut dan hinh anh 1
Sáng nay ghi nhận tại khu vực ngập lụt các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thăng Bình... nước lũ đang rút dần

Cùng với sự chủ động người dân, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc từ sớm, cùng với người dân ứng phó kịp thời. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thường xuyên vận hành trên 60 trạm bơm với gần 300 máy bơm, nhờ đó hạn chế tình trạng ngập cục bộ trong khu dân cư.

Ông Trịnh Xuân Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu cho biết: “Sau những ngày mưa vừa qua, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị, phân công lực lượng trực, kiểm tra máy móc, thiết bị và hệ thống điện. Các lực lượng đều trực đầy đủ, máy móc tại những khu vực có nguy cơ ngập cũng đã được vận hành”.

thanh hoa troi hung nang, nuoc lu dang rut dan hinh anh 2
Riêng tại phường Hàm Rồng, ghi nhận gần 2.000 hộ, tương ứng 6.872 nhân khẩu bị ngập

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều tối qua mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại khu dân cư thuộc 18 xã, phường, với 2.679 hộ/10.061 khẩu. Riêng tại phường Hàm Rồng, ghi nhận gần 2.000 hộ, tương ứng 6.872 nhân khẩu bị ngập. Trong đó, 1.929 hộ với 6.690 nhân khẩu thực hiện di dân tại chỗ; 68 hộ với 182 nhân khẩu được di dời đến nơi khác. Nhờ sự chủ động ứng phó và công tác tuyên truyền từ sớm, từ xa, người dân không bị động, bất ngờ.

 

Thượng tá Lê Viết Thuận, Trương Công an phường Hàm Rồng cho biết: “Lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng tại địa phương vận động, giúp đỡ nhân dân để di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối với người già, người ốm và trẻ em, theo phương châm là di chuyển tại chỗ, từ vùng thấp đến vùng cao và từ nhà bị ngập lụt sang các nhà bên cạnh, anh em, họ hàng có nhà cao tầng”.

Mưa lớn, nước dâng nhanh, việc sơ tán hàng nghìn hộ dân đảm bảo an toàn, kịp thời không phải việc đơn giản. Tuy nhiên, chính quyền, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã linh động, triển khai nhiều giải pháp kịp thời ứng phó, đặc biệt là sâu sát cơ sở, 4 cùng với nhân dân vùng lũ.

Sỹ Đức/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngành đường sắt ngừng nhiều chuyến tàu do mưa lũ ở Thanh Hóa
Ngành đường sắt ngừng nhiều chuyến tàu do mưa lũ ở Thanh Hóa

VOV.VN - Do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa, ngành đường sắt tạm ngừng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam và Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày 17 và 18/9, đồng thời tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực ngập.

Ngành đường sắt ngừng nhiều chuyến tàu do mưa lũ ở Thanh Hóa

Ngành đường sắt ngừng nhiều chuyến tàu do mưa lũ ở Thanh Hóa

VOV.VN - Do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa, ngành đường sắt tạm ngừng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam và Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày 17 và 18/9, đồng thời tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực ngập.

Thanh Hóa ngập diện rộng, người dân chật vật vượt qua biển nước
Thanh Hóa ngập diện rộng, người dân chật vật vượt qua biển nước

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa cũ, ngập sâu. Nước dâng cao biến nhiều tuyến đường thành dòng chảy, người dân phải di chuyển bằng thuyền, giao thông và sinh hoạt bị đảo lộn.

Thanh Hóa ngập diện rộng, người dân chật vật vượt qua biển nước

Thanh Hóa ngập diện rộng, người dân chật vật vượt qua biển nước

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa cũ, ngập sâu. Nước dâng cao biến nhiều tuyến đường thành dòng chảy, người dân phải di chuyển bằng thuyền, giao thông và sinh hoạt bị đảo lộn.

Vỡ kênh T2 (Thanh Hóa), hàng trăm ha lúa ngập nặng
Vỡ kênh T2 (Thanh Hóa), hàng trăm ha lúa ngập nặng

VOV.VN - Khoảng 12h30 phút trưa nay (17/9), một đoạn kênh T2 (thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị vỡ với chiều dài hơn 30m, khiến nước tràn ra khu vực đồng ruộng, ảnh hưởng đến hơn 100ha lúa và diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân.

Vỡ kênh T2 (Thanh Hóa), hàng trăm ha lúa ngập nặng

Vỡ kênh T2 (Thanh Hóa), hàng trăm ha lúa ngập nặng

VOV.VN - Khoảng 12h30 phút trưa nay (17/9), một đoạn kênh T2 (thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị vỡ với chiều dài hơn 30m, khiến nước tràn ra khu vực đồng ruộng, ảnh hưởng đến hơn 100ha lúa và diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục