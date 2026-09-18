Thanh Hóa trời hửng nắng, nước lũ đang rút dần

Sáng nay, ghi nhận tại khu vực ngập lụt các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thăng Bình... nước lũ đang rút dần. Theo người dân, nhờ có sự chuẩn bị ứng phó từ trước nên hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.

“Năm trước bị lũ rồi nên năm nay dân rút kinh nghiệm, cứ mưa là kê đồ lên thôi”.

“Năm ngoái mưa nhiều, mưa to, năm nay mưa bằng năm ngoái thì còn lụt to hơn. Năm nay ở tôi là 99% hộ dân có thuyền, cứ mỗi hộ mua cái thuyền 2-3 triệu”.

Sáng nay ghi nhận tại khu vực ngập lụt các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thăng Bình... nước lũ đang rút dần

Cùng với sự chủ động người dân, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc từ sớm, cùng với người dân ứng phó kịp thời. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thường xuyên vận hành trên 60 trạm bơm với gần 300 máy bơm, nhờ đó hạn chế tình trạng ngập cục bộ trong khu dân cư.

Ông Trịnh Xuân Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu cho biết: “Sau những ngày mưa vừa qua, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị, phân công lực lượng trực, kiểm tra máy móc, thiết bị và hệ thống điện. Các lực lượng đều trực đầy đủ, máy móc tại những khu vực có nguy cơ ngập cũng đã được vận hành”.

Riêng tại phường Hàm Rồng, ghi nhận gần 2.000 hộ, tương ứng 6.872 nhân khẩu bị ngập

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều tối qua mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại khu dân cư thuộc 18 xã, phường, với 2.679 hộ/10.061 khẩu. Riêng tại phường Hàm Rồng, ghi nhận gần 2.000 hộ, tương ứng 6.872 nhân khẩu bị ngập. Trong đó, 1.929 hộ với 6.690 nhân khẩu thực hiện di dân tại chỗ; 68 hộ với 182 nhân khẩu được di dời đến nơi khác. Nhờ sự chủ động ứng phó và công tác tuyên truyền từ sớm, từ xa, người dân không bị động, bất ngờ.

Thượng tá Lê Viết Thuận, Trương Công an phường Hàm Rồng cho biết: “Lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng tại địa phương vận động, giúp đỡ nhân dân để di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối với người già, người ốm và trẻ em, theo phương châm là di chuyển tại chỗ, từ vùng thấp đến vùng cao và từ nhà bị ngập lụt sang các nhà bên cạnh, anh em, họ hàng có nhà cao tầng”.

Mưa lớn, nước dâng nhanh, việc sơ tán hàng nghìn hộ dân đảm bảo an toàn, kịp thời không phải việc đơn giản. Tuy nhiên, chính quyền, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã linh động, triển khai nhiều giải pháp kịp thời ứng phó, đặc biệt là sâu sát cơ sở, 4 cùng với nhân dân vùng lũ.