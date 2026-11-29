Bảo vệ môi trường không chỉ là xử lý ô nhiễm hay khắc phục những tổn thất đã xảy ra, mà cần được nhìn nhận như một trách nhiệm lâu dài của con người đối với tự nhiên và các thế hệ tương lai. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng có tính liên vùng, áp lực chất thải gia tăng, việc đổi mới tư duy quản lý, kiểm soát ô nhiễm tại nguồn và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đang trở thành những yêu cầu cấp thiết. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn ông Phạm Văn Sơn, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về vấn đề này.

PV: Thưa ông, sau nhiều năm gắn bó với công tác bảo vệ môi trường, ông từng chia sẻ rằng khái niệm “phụng sự môi trường” gần gũi với suy nghĩ của mình hơn. Vì sao ông lại lựa chọn cách tiếp cận này?

Ông Phạm Văn Sơn: Sau nhiều năm làm công việc mà chúng ta vẫn gọi là bảo vệ môi trường, tôi nhận thấy cách nói “phụng sự môi trường” gần với suy nghĩ của mình hơn. Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ “phụng sự” bởi môi trường không phải là một đối tượng ở bên ngoài cuộc sống để chúng ta chỉ quan tâm bảo vệ khi cần thiết. Môi trường chính là nền tảng duy trì sự sống, nuôi dưỡng con người qua nhiều thế hệ.

Ông Phạm Văn Sơn, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Tôi thường liên tưởng đến tình cảm giữa ông bà, cha mẹ và con cháu. Khi còn nhỏ, chúng ta được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi cha mẹ già yếu, con cháu lại có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng. Đó không đơn thuần là nghĩa vụ mà còn là sự gắn bó, lòng biết ơn và trách nhiệm tự nhiên.

Môi trường cũng vậy. Mảnh đất từng nuôi sống ông bà, cha mẹ chúng ta hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta và ngày mai sẽ còn nuôi con cháu. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, con người vẫn cần nước sạch để uống, không khí trong lành để thở và đất đai màu mỡ để sản xuất lương thực.

Vì thế, phụng sự môi trường cần được nhìn nhận như một trách nhiệm lâu dài, xuất phát từ sự thấu hiểu mối quan hệ gắn bó giữa con người với tự nhiên. Đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ tài nguyên mà còn là trách nhiệm gìn giữ nền tảng sống cho chính mình và các thế hệ mai sau.

PV: Từ tư duy đó, ông nhìn nhận như thế nào về yêu cầu kiểm soát ô nhiễm tại nguồn, đặc biệt là việc xác lập hạn ngạch sinh thái và minh bạch dòng thải trong quản lý môi trường hiện nay?

Ông Phạm Văn Sơn: Minh bạch dòng thải là một yêu cầu rất quan trọng. Cần làm rõ chất thải phát sinh từ đâu, khối lượng và tính chất như thế nào, được xử lý ra sao và có thể tác động đến những khu vực nào. Khi thông tin được minh bạch, cơ quan quản lý có cơ sở giám sát, người dân có điều kiện tham gia giám sát, còn doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn đối với hoạt động của mình.

Tôi cho rằng, muốn giải quyết vấn đề môi trường phải bắt đầu từ gốc, tức là kiểm soát ngay tại nơi phát sinh tác động tiêu cực. Nếu chỉ tập trung xử lý hậu quả khi ô nhiễm đã lan rộng thì chi phí xã hội sẽ lớn hơn, trong khi những tổn thất đối với hệ sinh thái và đời sống người dân có thể rất khó khắc phục.

Hãy nhìn vào một dòng sông. Người nuôi cá ở cửa sông không thể quyết định những gì theo dòng nước từ thượng nguồn đổ về. Họ cũng không thể tự mình kiểm soát hoạt động của những cơ sở sản xuất nằm cách đó hàng trăm cây số. Nhưng cuộc sống và sinh kế của họ lại phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng nguồn nước ấy.

Bởi vậy, trách nhiệm môi trường không thể chỉ giới hạn trong phạm vi hàng rào một nhà máy hay địa giới hành chính của một địa phương. Người vận hành cơ sở sản xuất ở đầu nguồn cần nhận thức rằng hoạt động của mình có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn, hàng vạn người ở phía hạ lưu. Đó không chỉ là trách nhiệm của một doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm bảo đảm nguồn sống cho cộng đồng chịu tác động.

Cùng với minh bạch dòng thải, việc xác lập hạn ngạch sinh thái cần được xem xét như một công cụ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động khai thác, sản xuất và phát thải không vượt quá khả năng chịu tải, sức chống chịu của môi trường. Quan trọng hơn, các giới hạn này phải gắn với dữ liệu thực tế và được giám sát thường xuyên để bảo đảm tính khả thi.

PV: Ô nhiễm môi trường hiện nay không dừng lại ở ranh giới một địa phương. Theo ông, cần tiếp cận vấn đề này như thế nào để tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác quản lý và ứng phó?

Ông Phạm Văn Sơn: Đặc điểm của môi trường là tính liên kết. Nước chảy từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, không khí không dừng lại ở ranh giới hành chính, còn các hệ sinh thái luôn có sự tác động qua lại. Vì vậy, nếu quản lý môi trường chỉ theo địa giới hành chính thì sẽ rất khó giải quyết triệt để những vấn đề có tính liên vùng.

Ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Lòng Tàu. Ảnh: Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam.

Một địa phương có thể kiểm soát tương đối tốt các nguồn thải nằm trong phạm vi quản lý của mình nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ những nguồn ô nhiễm bên ngoài. Ngược lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một địa phương cũng có thể tạo ra tác động đối với cộng đồng ở khu vực khác.

Muốn tháo gỡ vấn đề này, trước hết cần thay đổi cách tiếp cận, từ quản lý riêng lẻ sang quản lý theo hệ sinh thái, lưu vực và phạm vi tác động môi trường. Các địa phương cần có sự phối hợp trong chia sẻ dữ liệu, giám sát chất lượng môi trường, cảnh báo nguy cơ và tổ chức ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong toàn bộ quá trình phát sinh, tiếp nhận và xử lý chất thải. Không thể để tình trạng địa phương phát sinh nguồn ô nhiễm chỉ quan tâm đến phạm vi quản lý của mình, trong khi cộng đồng ở khu vực tiếp nhận lại phải gánh chịu hậu quả.

Theo tôi, quản lý môi trường cần vượt qua tư duy cục bộ, hướng tới sự phối hợp thực chất giữa các địa phương và các chủ thể có liên quan. Chỉ khi nhìn nhận đầy đủ mối liên hệ giữa nguồn phát sinh ô nhiễm với khu vực tiếp nhận tác động, chúng ta mới có thể kiểm soát ô nhiễm một cách căn cơ và công bằng.

PV: Kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu (EPR) đang được đặt ra như những công cụ quan trọng nhằm giảm áp lực chất thải. Tuy nhiên, thực tế phân loại rác tại nguồn vẫn còn những nghịch lý. Theo ông, đâu là vấn đề cần được quan tâm?

Ông Phạm Văn Sơn: Kinh tế tuần hoàn đặt ra yêu cầu thay đổi cách chúng ta nhìn nhận tài nguyên và chất thải. Những gì trước đây được xem là rác bỏ đi cần được nhìn nhận lại dưới góc độ khả năng tái sử dụng, tái chế và quay trở lại chu trình sản xuất.

Tuy nhiên, để hình thành một nền kinh tế tuần hoàn thực chất, không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay việc vận động người dân phân loại rác tại nguồn. Phải có sự kết nối đồng bộ giữa tất cả các khâu: phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế.

Đây là vấn đề cần được nhìn nhận một cách hệ thống. Trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người dân. Chính quyền phải tổ chức hạ tầng và quy trình thu gom phù hợp. Đơn vị thu gom, vận chuyển phải bảo đảm duy trì việc phân loại. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm đối với sản phẩm và bao bì sau khi đưa ra thị trường.

Nếu người dân đã phân loại nhưng quá trình thu gom, vận chuyển lại không duy trì sự phân loại đó thì mục tiêu ban đầu khó đạt được. Vì vậy, phải thiết lập được một chuỗi vận hành đồng bộ, trong đó mỗi chủ thể đều có trách nhiệm cụ thể.

Với EPR, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu không nên chỉ được nhìn nhận như một nghĩa vụ tài chính hay yêu cầu tuân thủ. Đây còn là động lực để doanh nghiệp thay đổi thiết kế sản phẩm, giảm vật liệu khó tái chế, sử dụng nguyên liệu thân thiện hơn và chủ động tham gia vào chuỗi thu hồi, tái chế.

Khi được triển khai thực chất, EPR có thể thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi ngay từ khâu thiết kế và sản xuất, thay vì chỉ xử lý vấn đề khi sản phẩm đã trở thành chất thải. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng để giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, hạn chế lượng chất thải phải xử lý và thúc đẩy mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững.

PV: Nhìn rộng hơn, theo ông, điều gì cần thay đổi trong nhận thức và hành động để tư tưởng phụng sự môi trường thực sự đi vào đời sống?

Ông Phạm Văn Sơn: Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là mỗi người cần nhận thức môi trường không phải là tài sản có thể khai thác vô hạn, mà là nền tảng sống cần được gìn giữ và bảo vệ. Chúng ta thường chỉ cảm nhận đầy đủ giá trị của môi trường khi những điều quen thuộc bị mất đi. Khi dòng sông ô nhiễm, người dân không còn sử dụng được nguồn nước, chúng ta mới thấy hết vai trò của dòng sông đối với đời sống. Khi đất đai suy thoái, sản xuất khó khăn, chúng ta mới nhận ra giá trị của những cánh đồng màu mỡ.

Vì vậy, cần thay đổi từ nhận thức đến hành động, từ cách ứng xử của mỗi cá nhân đến phương thức quản lý của cơ quan nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp. Không thể chỉ kêu gọi người dân có ý thức bảo vệ môi trường trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn tạo ra những tác động tiêu cực mà không được kiểm soát đầy đủ.

Tôi mong rằng, đến đời con cháu chúng ta, dòng sông vẫn còn cá, mảnh ruộng vẫn cho hạt gạo như đã từng nuôi bao thế hệ ông bà, cha mẹ và chúng ta hôm nay.

Đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của hai chữ “phụng sự môi trường”: sống có trách nhiệm với thiên nhiên hôm nay để những thế hệ mai sau vẫn được thụ hưởng một môi trường trong lành, bền vững. Bảo vệ môi trường, suy cho cùng, không phải là làm một việc gì đó cho thiên nhiên, mà chính là gìn giữ điều kiện sống của con người hôm nay và ngày mai.

PV: Xin cảm ơn ông!