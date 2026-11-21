Sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, thầy giáo trẻ Nông Ngọc Tùng (sinh năm 1995), dân tộc Tày, thấu hiểu được những khó khăn, trở ngại của người dân vùng cao khi ít có điều kiện học tập. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, anh về công tác tại Trường Tiểu học Bình Trung, gắn bó với địa bàn này.

Các lớp xóa mù chữ do thầy giáo trẻ Nông Ngọc Tùng phụ trách thường được tổ chức vào buổi tối, phù hợp với thời gian sinh hoạt của người dân (Ảnh Thuý Kiều)

Trong quá trình giảng dạy, thầy nhận thấy nhiều người dân quanh năm làm nương rẫy, chưa biết đọc, biết viết. Việc đọc thông tin trên giấy tờ, ký tên, tính tiền khi mua bán hay tiếp cận các thông tin về sản xuất, chính sách đều gặp khó khăn. Năm 2023, thầy Tùng đăng ký dạy lớp xóa mù chữ đầu tiên tại thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung cũ, nay thuộc xã Nghĩa Tá.

Lớp có hơn 20 học viên, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Mông. Ban ngày bà con làm nương, buổi tối mới tranh thủ đến nhà văn hóa học chữ. Nhiều người đã lâu không cầm sách vở, nên thầy hướng dẫn từ nét chữ, cách ghép vần đến những phép tính cơ bản.

Thầy Tùng ân cần hướng dẫn từng nét chữ cho các học viên lớn tuổi (Ảnh: Thuý Kiều)

Với thầy Tùng, việc dạy chữ còn giúp bà con tiếp cận thông tin và chủ động hơn trong cuộc sống. “Quá trình công tác ở đây, tôi thấy nhiều bà con dân tộc thiểu số chưa biết đọc, biết viết, cuộc sống lại khó khăn, thiếu thốn, không có kiến thức để phát triển kinh tế. Bởi vậy, khi nghĩ đến những thiệt thòi của họ, tôi luôn trăn trở làm sao để mọi người dân ở thôn bản đều biết đọc, biết viết, qua đó nắm bắt được chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vươn lên cải thiện đời sống. Chính vì thế, tôi đã tự nhủ, dù gian khó đến đâu cũng phải kiên trì dạy học để mang ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng cao nơi đây", thầy Nông Ngọc Tùng chia sẻ.

Chị Lý Thị Lập đã có thể tự viết tên mình sau khi tham gia lớp học xoá mù do thầy Tùng đảm nhận (Ảnh Thuý Kiều)

Đường đến các thôn xa, nhất là ngày mưa, đi lại vất vả; việc duy trì sĩ số cũng không dễ vì học viên bận nương rẫy, việc nhà và còn bất đồng ngôn ngữ. Dù vậy, nhiều người đã tự viết tên mình, đọc câu ngắn và tính những khoản chi tiêu cơ bản.

Chị Lò Thị Tùng, người Mông ở thôn Khuổi Đẩy, từng không viết được tên mình. Nay chị đã biết đọc, viết và tự làm một số thủ tục tại xã: “Bản thân tôi đã được học lớp xóa mù chữ của thầy Tùng, lúc chưa học thì cái tên của mình cũng không biết viết, không biết đọc, cái gì cũng không biết. Nhưng bây giờ học qua lớp của thầy Tùng thì tôi đã biết đọc, biết viết, đi làm các thủ tục ở trên xã thì cũng làm được rồi, cảm thấy không khó khăn, vất vả như trước kia.”

Chị Lý Thị Lập, người Dao ở thôn Đồng Tâm, cho biết việc học từ chữ O, chữ A giúp chị tự đọc, viết, ký tên và tính tiền khi đi chợ: “Ngày xưa tôi rất khó khăn, bố mẹ ở trong rừng sâu, không được học hành, không biết chữ. Từ ngày thầy Tùng vào dạy học ở Bình Trung, thầy rất nhiệt tình, dạy từ chữ O, chữ A nên bây giờ tôi đã biết được mọi thứ. Đi chợ biết sử dụng tiền đúng mục đích, khi phải đếm tiền, khi mua hoặc bán cũng không sợ bị lừa mất tiền và khi làm gì cần ký tên thì đã tự biết ký tên của mình và biết đọc báo. Bây giờ tôi thấy rất vui sướng, được thầy Tùng dạy chữ, cuộc sống của tôi ngày càng ổn định hơn", chị Lập cho hay.

Nhiều phụ nữ vùng cao Nghĩa Tá đã biết đọc, biết viết (Ảnh: Thuý Kiều)

Trong các năm 2024 và 2025, thầy Tùng tiếp tục dạy tại thôn Đồng Tâm, Đoàn Kết. Hàng chục học viên người Mông, Dao đã được hướng dẫn đọc, viết và tính toán.

“Chúng tôi thực sự xúc động và tự hào về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của thầy Tùng. Thầy đã không quản ngại đường xa khó khăn đến tận các điểm trường để mang lại con chữ đến với bà con. Và điều hạnh phúc nhất là được chứng kiến bà con từ chỗ chưa biết chữ nay đã biết đọc, biết viết, biết tính toán và biết giao tiếp, tự tin hơn trong cuộc sống. Không chỉ gieo chữ trên bục giảng mà thầy Tùng còn gieo tri thức, niềm tin và những điều tốt đẹp cho cộng đồng địa phương", bà Hoàng Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trung xúc động.

Xã Nghĩa Tá dự kiến mở thêm một lớp xóa mù chữ với hơn 20 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau những lớp học ở Khuổi Đẩy, Đồng Tâm, Đoàn Kết, thầy Nông Ngọc Tùng vẫn tiếp tục công việc của mình, giúp thêm nhiều người dân vùng cao biết đọc, biết viết, tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.