Thêm 12 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2, thuộc Khu B.

Lực lượng tìm kiếm tiếp tục kết hợp đào cơ giới và thủ công, di dời hơn 300 m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B. (Ảnh: T.H)

Trong ngày, các lực lượng tiếp tục đào, di dời hơn 300 m3 đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 xe cuốc và một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, cùng 7 bộ di vật kèm theo. (Ảnh: T.H)

Qua quá trình tìm kiếm trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, cùng 7 bộ di vật kèm theo. Tính đến ngày 5/8, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ chụp ảnh, số hoá hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trước khi tiến hành cất bốc. (Ảnh: T.H)

Trong đó, 183 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại các mộ riêng lẻ; 26 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 6 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 4 vị trí ở Khu B.