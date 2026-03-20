Thêm 2 ca nghi ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng: Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguyên liệu

Thứ Sáu, 18:16, 20/03/2026
VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng về việc ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món cá ủ chua tại xã Phước Năng.

Theo thông tin ban đầu, hai bệnh nhân này nhập viện lần lượt vào các ngày 18/3 và 20/3, hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn. Cả hai đều có tiền sử sử dụng món cá ủ chua trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát nguy cơ và hạn chế ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Trước hết, các cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận bệnh nhân cần tập trung tối đa nguồn lực để điều trị tích cực, đảm bảo an toàn tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, phải chủ động hội chẩn liên viện, kết nối với các bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Món cá ủ chua. (Ảnh: Lê Trung)

Song song, ngành y tế địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế và cộng đồng về an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguy cơ ngộ độc khi sử dụng các món ăn như cá ủ chua, thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc tố botulinum nếu chế biến, bảo quản không đúng cách.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, tìm nguyên nhân chính xác. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phải theo dõi sát diễn biến các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến độc tố botulinum trên địa bàn, đồng thời cập nhật và báo cáo chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Linh Thương/VOV.VN
Chậm tiến độ thi công cầu làm ảnh hưởng hàng nghìn người dân ở Sông Mã

Đà Nẵng mở thêm nhiều tuyến xe buýt kết nối với khu vực phía Nam và miền núi

Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 57 cán bộ đoàn tiêu biểu

