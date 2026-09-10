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Phụ huynh tại TP.HCM không còn phải xếp hàng dài chờ mua sách giáo khoa

Thứ Năm, 15:41, 10/09/2026
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VOV.VN - Sau những ngày phụ huynh phải xếp hàng dài từ sáng sớm, tình trạng mua sách giáo khoa tại Nhà xuất bản Giáo dục ở TP.HCM đã hạ nhiệt. Lượng người đến mua giảm đáng kể, thời gian chờ đợi được rút ngắn, nhiều phụ huynh chỉ mất vài phút để hoàn tất việc mua sách cho con.

 

Ghi nhận tại Nhà sách Giáo dục TP.HCM ngày 10/9, không còn cảnh dòng người nối dài chờ mua sách như những ngày trước. Khu vực mua sách thông thoáng hơn, phụ huynh được nhân viên hướng dẫn, phân luồng nên thời gian chờ đợi được rút ngắn.

phu huynh tai tp.hcm khong con phai xep hang dai cho mua sach giao khoa hinh anh 1
Khu vực mua sách tại Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM đã thông thoáng, không còn cảnh dòng người chờ xếp hàng dài.

Chị Tú Anh ở phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết việc mua sách lần này diễn ra khá nhanh nhờ có nhân viên hướng dẫn và nhiều người phụ trách hỗ trợ.

"Việc mua sách diễn ra rất nhanh vì có người hướng dẫn và nhiều nhân viên phụ trách. Tôi thấy lần này mua nhanh hơn những lần trước, có lẽ do trước đây phụ huynh tập trung đông. Dạo này, những nhà sách gần nhà cũng bán lác đác nên phụ huynh cũng đi gom từ nhiều nơi", chị Tú Anh cho hay.

phu huynh tai tp.hcm khong con phai xep hang dai cho mua sach giao khoa hinh anh 2
Các nhân viên hỗ trợ phân luồng và tư vấn để hoạt động mua sách diễn ra thuận lợi

Việc không phải chờ lâu cũng giúp phụ huynh bớt áp lực trong quá trình tìm mua sách cho con. Chị Ngọc Thúy ở xã Bình Hưng, TP.HCM chia sẻ chị đã mua đủ sách và cảm thấy yên tâm hơn khi con có sách để chuẩn bị đi học.

"Hôm nay tôi không mất nhiều thời gian xếp hàng. Mọi người hỗ trợ rất tận tình nên việc mua sách cũng nhanh hơn những hôm trước. Tôi đã mua đủ sách cho con và cảm thấy yên tâm hơn khi con có sách để đi học", chị Thúy nói.

Tương tự, theo chia sẻ của anh Đức Thành ở phường Tân Bình, anh không phải chờ lâu và đã mua được gần đủ bộ sách giáo khoa cho con, chỉ còn thiếu sách Toán và Tiếng Việt lớp 2.

phu huynh tai tp.hcm khong con phai xep hang dai cho mua sach giao khoa hinh anh 3
Các phụ huynh có thể mua sách cho con em mình nhanh chóng hơn.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM cho biết số lượng phụ huynh đến mua sách đã giảm mạnh so với những ngày trước và không còn tình trạng xếp hàng đông. Theo đơn vị này, phụ huynh hiện đã chủ động hơn trong việc tìm mua sách, đồng thời có thể chờ nhà trường cung ứng thay vì tập trung đến các nhà sách.

"Sách đã được cung ứng về trường với những trường đã đặt từ trước nên phụ huynh đã yên tâm hơn. Nhà trường đã bắt đầu đưa sách về cho phụ huynh nên không còn tình trạng hoang mang, lo lắng để phải đi tìm sách tại các nhà sách nữa. Vì thế hôm nay các phụ huynh cũng không quá căng thẳng để phải đi xếp hàng mua sách", đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM cho hay.

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Thiếu sách giáo khoa, phụ huynh phải mua online với giá cao

VOV.VN - Năm học 2026-2027 đã bắt đầu, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa có đủ sách giáo khoa cho con. Dù Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm đủ sách trước 30/8, phụ huynh vẫn phải chạy nhiều nơi, lên mạng tìm mua từng cuốn, thậm chí tính chuyện in, photocopy tạm thời để con có tài liệu học.

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
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