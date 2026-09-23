Dự báo thời tiết ngày 24/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (23/9) đến ngày 25/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào đêm và sáng; từ đêm mai (24/9), mưa giảm, riêng ven biển còn mưa rào, dông rải rác. Bắc Trung Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; Hà Tĩnh từ đêm 24/9 có mưa to đến rất to. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, dông, giảm dần từ đêm 24/9. Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Các khu vực khác có mưa, dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 24/9: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ mưa to đến rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.