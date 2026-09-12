Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (12/9) đến ngày mai (13/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn, cục bộ trên 350mm; ngày 13/9, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to. Từ đêm 13 đến 14/9, Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 350mm. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông. Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 13/9: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng; chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hoá, Nghệ An đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam (Nam Quảng Trị và TP. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.