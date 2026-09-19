Thời tiết ngày 20/9: Bắc Bộ ngày nắng, nhiều nơi mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 20/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (19/9) đến ngày 21/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối, đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng; từ Nghệ An đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều 20/9 mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều, đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 20/9: Bắc Bộ ngày nắng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.