Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (1/9), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp; đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cây cối, nhà cửa và công trình hạ tầng.

Thời tiết ngày 2/9: Miền Bắc nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 1 và ngày 2/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc đến tây cấp 2-3; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 34-36 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.