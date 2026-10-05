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Thời tiết ngày 6/10: Miền Bắc se lạnh, miền Trung mưa lớn

Thứ Hai, 21:00, 05/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 6/10: Miền Bắc đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều hửng nắng; miền Trung, nhất là từ Hà Tĩnh đến Huế, có mưa to đến rất to, dông. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào, dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 6/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (5/10) đến ngày 7/10, Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều nắng, đêm và sáng trời lạnh. Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào, dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung ở phía Nam. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa rào, dông, cục bộ mưa to; ngày 7/10 mưa tăng. Các khu vực khác mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 5 và ngày 6/10

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

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Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét 18 độ

VOV.VN - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao có nơi rét; trong khi Trung Bộ đối mặt với mưa rất lớn, cục bộ trên 200mm.

PV/VOV.VN
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