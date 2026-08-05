Thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ mưa lớn, Hà Nội có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 7/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 7/8, mưa lớn giảm dần; Từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; chiều và tối mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Nam Bộ, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực miền Đông; Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 6/8: Bắc Bộ mưa lớn, Hà Nội có nơi mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 5 và ngày 6/8

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng khu Tây Bắc 27-29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.